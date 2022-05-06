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兒童接種疫苗 黃高彬：副作用輕微 有打有保庇

中央社 / 台中6日電

對於有家長擔心兒童施打COVID-19疫苗可能的副作用，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天表示，兒童施打疫苗副作相較成人輕微「有打有保庇」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央開放6至11歲兒童施打COVID-19疫苗，部分家長對兒童施打疫苗有所疑慮，台中市長盧秀燕下午在台中市流行疫情指揮中心防疫記者會中，邀請黃高彬出席說明施打兒童疫苗相關議題。

黃高彬表示，美國去年12月開始流行Omicron變種病毒株，兒童與青少年感染比率倍數成長，雖然兒童感染病毒的症狀輕微，常出現喉嚨癢、疼痛、流鼻水等，臨床上類似普通感冒，透過篩檢才發現確診，但家有1歲以下嬰幼兒仍應特別注意。

黃高彬認為，「有打有保庇」打疫苗是對的，兒童施打莫德納疫苗已在很多國家進行，像是歐盟、澳洲、加拿大、英國等，BNT疫苗則主要在美國、日本、韓國及以色列等國施打，目前皆無嚴重不良反應，請家長盡快讓小朋友施打以建立保護力。

至於副作用方面，黃高彬說，每個人體質與感受不同，以發燒反應來說，小孩感受不像大人強烈。根據世界文獻報告顯示，6至11歲施打莫德納疫苗相較12至18歲來講，罹患心肌炎的機率還要低。

黃高彬強調，疫苗注射後會產生基礎蛋白，3到6天會被身體酵素代謝，孩童新陳代謝更快速，也不會影響基因結構，安全性可接受。即使以12至18歲青少年打疫苗罹患心肌炎的發生比率來說，每10萬人口也僅有個位數，市民不用過於擔心。

莫德納疫苗 COVID-19 疫情

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