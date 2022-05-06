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玉山南安設新地標 一次合照黑熊、田園兩大特色

中央社 / 南投縣6日電

玉山國家公園台灣黑熊保育研究重鎮，為展現生態特色、國家公園意象及原住民文化，管理處在花蓮縣卓溪鄉南安遊客中心前廣場設置黑熊意象，讓遊客與南安部落田園美景合照。

玉山國家公園東部園區是台灣黑熊分布熱區，玉山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，玉山國家公園生態豐富，是台灣黑熊核心族群主要活動區域，根據長期研究監測資料及近日頻繁接獲通報顯示，2月至5月為台灣黑熊頻繁出沒重要季節，請遊客小心。

玉管處表示，南安部落位於花蓮縣秀姑巒溪上游的拉庫拉庫溪畔，有玉山下第一畝田美稱，因此，管理處在南安遊客中心增設入口意象、打卡地標，以黑熊結合地景，歡迎遊客來與黑熊、一望無際的稻田合照，也請共同維護玉山「有熊國」環境。

玉管處說明，南安位處東部園區入口，南安遊客中心也是東部園區唯一服務據點，部落居民多年來希望興建足以代表國家公園的入口意象設施，經多次溝通會勘，認為當地是台灣黑熊保育研究重鎮，凸顯台灣黑熊最足以代表當地生態特色、國家公園意象、原住民文化。

玉管處表示，感謝花蓮縣議員高小成、花蓮縣卓溪鄉公所等單位多次指導，歷時近1年完成遊客中心前廣場黑熊意象設施，設計結合布農傳統圖騰作為相框，加上1大、2小可愛黑熊與南安部落特有田園地景，讓遊客除欣賞美麗風景，還能留下滿滿回憶。

台灣黑熊 玉山國家公園 花蓮

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