粒線體基因可望成頭頸癌標記 陽明交大驗證

陽明交通大學實驗證實，粒線體轉錄因子（TFAM）及粒線體DNA有調控癌細胞的特性，具備成為偵測頭頸癌標記的潛力。成果刊登在期刊Cell Death and Disease（細胞死亡與疾病），並獲選為每月精選。

正常細胞「癌化」的原因，一直是科學界熱門研究議題，陽明交大口腔生物研究所教授黎萬君、博士謝宜達從細胞代謝角度切入，研究粒線體基因調控對頭頸癌細胞特性的影響。

粒線體是細胞內除細胞核外也有DNA的特殊胞器，研究團隊在一系列研究中發現，與正常細胞相較，癌細胞內的粒線體轉錄因子及其下游基因表現特別低下，也提升了癌細胞成長、分化、轉移等惡性程度。

黎萬君透過陽明交大新聞稿指出，正常細胞透過粒線體的呼吸作用來獲得能量，但癌細胞卻不喜歡粒線體。研究也間接證實在癌細胞「變壞」的過程中，會透過許多不同的代謝改變，來迎合惡劣環境（如缺氧），進而讓自身存活。

在缺氧環境中，為了取代粒線體的呼吸作用，應付大量能量的快速需求，癌細胞會透過重塑中心碳代謝（Central Carbon Metabolism）機制，取得生存所需能量及生物質（Biomass）。

研究團隊透過活化癌細胞內的訊息傳遞路徑，讓癌細胞在無法透過其他分子機制獲得生長優勢。在舌頭、口腔及下咽等頭頸癌常見部位的細胞，都獲得類似的結論，證實粒線體轉錄因子是頭頸癌的抑制因子，可望作為預測頭頸癌的指標之一。

謝宜達表示，粒線體可被當作獨立個體而非胞器，不僅擁有自身的遺傳物質和獨特的外觀構造，科學界也陸續證實，許多遺傳疾病與粒線體的缺陷息息相關，種種現象表明粒線體在疾病中扮演舉足輕重的角色，值得後續研究探討。