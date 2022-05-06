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國際蔬食文化節登場 邀全民長養慈悲心

聯合新聞網 / 人間福報訊

2022國際蔬食文化節─蔬福生活6日在世貿一館登場。 圖／黃華安
2022國際蔬食文化節─蔬福生活6日在世貿一館登場。 圖／黃華安

由人間福報社、社團法人中華福報生活推廣協會舉辦的「2022國際蔬食文化節─蔬福生活」，今（6）日在世貿一館登場，以花響鼓樂團的「百花鳴」揭開序幕，佛光山住持心保和尚說：「相信大家的心情一定會比較好，因為看到這麼多優質的蔬食與文化展品，就看到了希望、看到了目標。」

開展啟動儀式別出心裁，主辦單位準備了一個立體地球，呼應「三好」精神，邀請貴賓一起拉開地球上的綠色蝴蝶結，留下歷史畫面，象徵排除萬難、透過舉辦蔬食文化節，成功通過疫情考驗。

圖／黃華安
圖／黃華安

心保和尚感謝大家蒞臨觀展，尤其在疫情升溫的此時，仍願到場共同響應推廣蔬食，他表示，人們常講地球只有一個，呼籲大家保護家園、關愛地球，響應蔬食為「第一環保」。

心保和尚強調，要注重地球環保，就得讓空氣中的碳含量減少，因為地球平均氣溫只要升高一兩度，人們的生活、工作就會受影響，甚至，極端氣候也會直接危害生命。

心保和尚說，蔬食還有一大功德，為長養「慈悲心」，尤其當前世界籠罩在戰爭陰影下，吃蔬食也是「促進世界和平」的良方。他認為，大眾為蔬食文化節齊聚一堂，意義殊勝。

心保和尚致詞，蔬食還有一大功德，為長養「慈悲心」，尤其當前世界籠罩在戰爭陰影下，吃蔬食也是「促進世界和平」的良方。 圖／黃華安
心保和尚致詞，蔬食還有一大功德，為長養「慈悲心」，尤其當前世界籠罩在戰爭陰影下，吃蔬食也是「促進世界和平」的良方。 圖／黃華安

彰化縣副縣長林田富專程北上參加開幕式，感謝佛光山、人間福報在疫情嚴峻時，仍勇往直前、成功舉辦蔬食文化節。他指出，在地球氣候暖化之際，如何減緩升溫、保護地球，成為全民無可推卸責任，也推崇星雲大師法語「處世無畏、和平共存」，勉勵大家要與病毒和平共存。

台北市副市長蔡炳坤代表市長柯文哲出席開幕式，他說，這次蔬食文化節能夠順利開展，星雲大師「處世無畏、和平共存」的開示，確實帶來極大力量。

蔡炳坤認為，大師的「和平共存」，也是全球共識，因為不殺生不只是和平， 無殺生也獲得第八屆諾貝爾和平獎得主世界高峰會議批准，成為無暴力世界憲章中一個重要理念。在台灣，愈來愈多大學生、年輕人提倡蔬食，因爲吃蔬食、不殺生，可為環保貢獻一份心力。他強調，「地球只有一個，我們不能置身事外」。

心保和尚與佛光山慈悲基金會慈善院院長依來法師，並在開幕儀式中代表捐贈五十台公益輪椅給台北市社會局；人間福報發行人慧傳法師，也頒發感謝狀予本次「七世福~千年古佛特展」借展單位「美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會」與多位借展人。

「2022國際蔬食文化節─蔬福生活」開幕儀式另有佛光山文化院院長依空法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、國際佛光會中華總會總會長趙怡、艋舺龍山寺董事長黃書瑋、中華福報生活推廣協會理事長楊政達及榮譽理事長陳順章、人間福報社社長妙熙法師等貴賓參與。

圖／記者張睿杰
圖／記者張睿杰

圖／記者張睿杰
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圖／記者張睿杰
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