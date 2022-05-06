公司化不裁員？台鐵：港務局、桃機未無故資遣員工

台鐵局5日邀集台鐵工會進行第5次協商會議，針對條例草案進行實質討論，然而該場會議雙方仍未達共識，台鐵工會宣布將發起端午、中秋、雙十及大選投票日的不加班連署，並已將連署單分發給各地分會。台鐵局則重申，交通部及台鐵局秉持善意、互信、尊重的態度，持續與工會溝通協商，爭取達到更多的共識。

台鐵局今日針對工會所提之5項疑慮進一步說明。工會質疑，民國九二年的政府台鐵公司化承諾事項為何於本次草案中無法實現，台鐵回應，本次條例草案係交通部自去年5月起，多次召開跨部會諮詢會議妥為訂定，對於政院九二年公司化承諾事項，包括債務、建設及維修費用、政策性任務虧損補貼等均透過預算及補貼方式實現，並積極與工會溝通協商，盼順利完成台鐵型改革。

工會質疑，為何台鐵改革不以安全為前提？希望台鐵要有一部台鐵安全憲章讓台鐵公司能遵守。台鐵說，改革就是安全為前提，尚未公司化前交通部及台鐵局戮力推動台鐵全改革之各項工作，包括落實安全管理、辦理各項設施軟硬體改善、依據鐵路法及鐵路行車規則監督台鐵車運轉工作、積極推動SMS安全管理系統。

以及透過鐵道局檢查員確認安全管理落實情形，並配合第三方安全評鑑，確認安全管理的有效性；至於安全憲章的部分，在目前台鐵局安全管理系統(SMS)已有類似制度，提出全局安全政策聲明，並分層分級執行風險管理等具體做法，均在台鐵局站公告，確立員工安全核心價值理念。

台鐵說，為讓安全改革更能落實，未來台鐵公司將在董事會設立安全委員會，由總經理直轄督導營運安全處及職安室，提升組織運作效能；設立品保室，以故障預防取代事故檢討，落實風險管理；設立地區營業處，加強橫向整合，下設營運安全科及職業安全衛生室，強化基層營運安全及工安管理。更將成立技術群，聘請安全、資訊及技術專業人才，建置安全系統設備、成立技術研發中心，並結合員工訓練中心，強化教育訓練，有效提升營運安全。

針對台鐵資產7360億分類及處理方式，台鐵局說，會以永續經營及營運效能為目標。非營業所需—國有非營業用資產約228.59億元，屬非營業所需資產，歸還國產署；非營業所需—移撥基金：移撥適足資產228億(台北機廠、E1E2、高雄港站)，由交通部加公務預算成立自償性基金，償還臺鐵局債務1484億。

佔資產總金額約46.18%的營業所需—無開發價值之基礎設施，由政府以優惠租金提供公司使用，以減輕公司每年20億折舊負擔；佔資產總金額約47.62%的營業所需—具開發效益資產約3,505億元，由公司持有，未來透過多元活化利用，挹注收入，改善公司財務。且條例草案第九條已明定具有彈性之政府提供方式，包含作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權等，可依最有利於公司營運之方式辦理。

針對員工制度及保障方面，台鐵說，公司設置條例第十三條第一項明定公司成立之日不能裁員，非常明確。未來視公司整體經營狀況，由董事會訂定相關人事規章，進行公司人力最有效的調派，這是組織跟公司治理的必要條件。經查港務公司、郵政公司及機場公司等3家公司，於公司化後從來沒有無故資遣員工之情事。

有關員工權益之保障，依台鐵司設置條例第十三條規定，其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等，應予維持；另第十五條規定，臺台鐵司成立之日，隨同業務轉調台鐵司，依原適用之交通事業人員任用條例或公務人員任用法律繼續任用，仍具公務人員身分者，仍享有各項權益，除本條例另有規定外，仍依其各該相關法令辦理，並適用原機構之組織法規。

工會質疑，未來員工升資考試外部機關是否承認？銓敘如何辧理保障？台鐵局說明，台鐵公司設置條例第十五條第一項已明定，依原身分轉調台鐵司者，其考試、任用、薪(俸)給、陞遷、保障、考成(績)、服務、獎懲、訓練進修、保險、退休、資遣、撫卹、福利、結社、勞動條件及其他權益事項，均維持現況。銓敘審定授權台鐵司辦理，具相同效力，並依規定由行政院會同考試院另定辦法行之。