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持小黃卡「住房免費升等」 全台和逸、慕軒用餐8折起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
COZZI Blu和逸飯店桃園館「Cozzi Market逸市集」自助百匯，匯集多國風格料理，即日起至6月底每周三「三人同行一人免費」。圖／國泰飯店觀光事業提供
COZZI Blu和逸飯店桃園館「Cozzi Market逸市集」自助百匯，匯集多國風格料理，即日起至6月底每周三「三人同行一人免費」。圖／國泰飯店觀光事業提供

國泰飯店觀光事業旗下全台和逸、慕軒飯店，即日起至6月30日推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示接種三劑疫苗證明(小黃卡/數位疫苗證明)，住宿享房型免費升等，各餐廳用餐也可享折扣。

此外，各飯店也為旅客規劃放鬆身心的慵懶度假行程。和逸飯店推出睡到自然醒「和逸好Trip」最低1,988元起，慕軒飯店「慕軒假期」專案每晚3,188元起，免費加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣與多重禮遇。

坐落台北敦南林蔭大道的慕軒飯店，持小黃卡三劑證明至GUSTOSO義大利餐廳或URBAN331威士忌酒吧用餐，即日起至5月31日均可享全面8折優惠，線上商城同步推出12盎司肋眼牛排及整尾焗龍蝦的「海陸總匯雙人外帶餐」，鋪上沙拉米臘腸與醋漬辣椒「吃了會涮嘴的披薩」，還有靜岡抹茶生乳捲、法式水果蜂蜜千層蛋糕等甜點，7款饗樂餐盒於5月9日至5月底限時推出「買五送一」優惠。

全台和逸飯店即日起至6月底、持三劑疫苗接種證明，也可享優惠。以台北民生館與忠孝館為例，下午茶時段用餐享8折優惠；桃園館全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集提供每周三「三人同行一人免費」，逸薈軒外帶自取商品全面9折，Blu Bar則祭出每人現抵150元吸客，也可在商城選購不敗經典「烤鴨闔家分享餐」以及「海陸豪華四人外帶分享餐」，現在預訂加贈9吋莓果杏仁塔。

此外，位於南區的台南西門館Cozzi KITCHÉN凡點選下午茶套餐享8折，高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof推出全時段用餐85折，同步提供「四人海陸分享餐」、德國豬腳獨享餐、風味牛肉麵等外帶。

線上商城：https://shop.cathayhotel.com.tw/

慕軒飯店推出防疫安心優惠，5月底前至GUSTOSO餐廳、URBAN331酒吧用餐全面8折。圖／國泰飯店觀光事業提供
慕軒飯店推出防疫安心優惠，5月底前至GUSTOSO餐廳、URBAN331酒吧用餐全面8折。圖／國泰飯店觀光事業提供
出示打滿三劑疫苗的小黃卡或數位疫苗證明，全台和逸飯店、慕軒飯店即日起至6月底，享房型免費升等與用餐折扣。圖／國泰飯店觀光事業提供
出示打滿三劑疫苗的小黃卡或數位疫苗證明，全台和逸飯店、慕軒飯店即日起至6月底，享房型免費升等與用餐折扣。圖／國泰飯店觀光事業提供

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