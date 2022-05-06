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公司化爭議未解 台鐵工會交通部「公開協商」時間出爐

聯合報 / 記者邱瓊玉盧逸峰／台北即時報導
台鐵企業工會已和交通部敲定時間，預計下周五、13日上午9時「公開協商」。至於協商地點，則還在討論中。圖／報系資料照
台鐵企業工會已和交通部敲定時間，預計下周五、13日上午9時「公開協商」。至於協商地點，則還在討論中。圖／報系資料照

台鐵公司化爭議持續未解，交通部長王國材日前受訪時表示，很期待可以開一次對外開放的溝通會議，開放所有媒體參加，由自己來主持，看看雙方表達的內容，哪一個比較有道理。為此，台鐵企業工會已和交通部敲定時間，預計下周五、13日上午9時「公開協商」。至於協商地點，則還在討論中。

台鐵企業工會表示，既然部長都公開叫陣了，那工會也沒有怯步的道理，本來有講了好幾個時間，最後則是定案13日上午9點。

至於屆時會把溝通重點放在哪裡？台鐵企業工會表示，還是一樣，就是「安全」、以及鐵路未來的永續方案、鐵路未來的經營方向等。

台鐵企業工會表示，過去工會就一直主張，要把安全列入公司化條例草案中，但無論是政院版的公司化條例，還是立院交委會審議通過的條例，都沒有寫清楚安全，這該怎麼和事故家屬交代。

台鐵企業工會強調，很期待這場公開說明會，因為過去政院、交通部、鐵道局一直污名化工會，說工會是在「欺負衣食父母」，剛好可以利用這個機會，好好和社會大眾，也就是「衣食父母」表達正確的資訊，讓真正的聲音可以傳播出去。

交通部則證實，雙方已決定下周五公開協商，並開放媒體進場，至於協商地點仍在討論中。

台鐵公司化 交通部長 父母

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