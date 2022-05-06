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健保快易通APP改版 PCR陽性者免等直接填疫調

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

為確保確診者順利填寫自主疫調，健保署今天中午已改版「健保快易通APP」，PCR陽性者可直接填寫；指揮中心指揮官陳時中也呼籲，手機號碼務必確保是一連串數字，不要有空格。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，因應確診個案大增，中央流行疫情指揮中心5月起實施自主疫調，以簡訊發送疫調連結供民眾填寫，「健保快易通APP」也提供連結按鈕。

不過，新制實施以來，許多民眾遲遲沒收到簡訊，或無法填寫疫調資料。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，以往PCR檢驗陽性後要等3小時到6小時才能利用「健保快易通APP」填寫疫調資料，但今天中午已完成改版，只要檢驗結果為陽性，都能直接點選連結填寫。

指揮中心指揮官陳時中也提醒，填寫手機號碼時，務必確保是一串連續數字，例如「0900000000」切勿加入「-」、空格或其他任何符號，以免電腦判讀混亂，導致聯繫不上。

另外，指揮中心昨天宣布12日起，3類對象快篩陽性將視同確診。陳時中今天再次重申，所謂3類對象包括居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象，並不是所有人快篩都視同陽性，儘管是3類對象快篩陽性，也要由醫師認定後才會列為確診病例。

有醫師不解3類對象快篩陽性後，該如何認定為確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，針對最近有醫界詢問確診認定的問題，近日會找醫師公會討論細節及步驟，12日之前就會公布。

健保 快篩 疫情 陳時中

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