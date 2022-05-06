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台北醫院：正常運轉 不會拒絕收治急診民眾

中央社 / 新北6日電

衛福部台北醫院今天表示，醫院正常運轉，不會拒絕收治有急診需求的病患；若COVID-19中重度症狀況持續且惡化，請趕快至急診。醫院另開設「防疫急門診」，服務居家快篩陽民眾。

有電視媒體今天報導，新北市1名80歲廖姓婦人因肚子痛，醫院卻無法收治，短短3天時間病逝家中，報導並搭配台北醫院急診室畫面。

衛生福利部台北醫院下午發出文字聲明表示，不可能拒絕收治有緊急狀況前往就醫的民眾。5月1日雖尚未開設防疫急門診，但醫院急診室外有動線分流，將緊急病人與公費PCR篩檢的人潮分開，並未影響收治急診病患。

院方說，推估病逝的婦人當時可能誤以為篩檢隊伍都是在排急診，看到急診外很多人排隊就離開了，並沒有抵達急診、也沒有排隊、且沒有掛號就返家。

醫院說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數攀升，每日約2000名民眾至醫院篩檢，為減輕急診醫護負擔，並疏解排隊篩檢人潮，已於急診後方院區的戶外空間開設「防疫急門診」，提供單獨動線、PCR採檢、掛號、醫師看診、現場領藥的一條龍服務，就醫民眾為居家快篩陽性，有上呼吸道症狀者。

醫院提醒，12歲以下兒童不分時段，皆至兒科急診看診。為避免病患推延太久造成嚴重肺炎或休克，若有中重度症狀持續且惡化，一定要趕快至「急診」就醫；如呼吸困難、持續胸痛、胸悶，或意識不清、全身倦怠、四肢無力、走路或講話會喘、身體持續發熱或發冷。

台北醫院今天告訴中央社記者，目前COVID-19社區感染階段，難免有醫護人員染疫，但不影響醫療業務，開刀與心導管等手術都照常實施，只有暫停沒有急迫性的美容手術；外傳醫院不做大動脈剝離手術，是不實傳言。

醫院說，除「防疫急門診」一條龍，降載非必要性手術，另召回居家隔離的醫護人員，每日篩檢陰性後上班；醫護可趕快正常生活，不影響家庭與職場工作，醫院可正常運轉不影響急重症就醫。

市長侯友宜上午接受聯訪時表示，急診是接受急重症病患，確診個案有症狀、或居家快篩陽性民眾，請分流走「防疫急門診」就醫，以維持急診的能量，這是維持醫院正常運作的重要關鍵。

台北醫院 手術 COVID-19

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