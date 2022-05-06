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周日微風鐵人賽事 蘆洲警派員管制交通

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
管制路線及停車資訊。圖／蘆洲警分局提供
管制路線及停車資訊。圖／蘆洲警分局提供

5月8日(周日)新北市五股區疏洪道將舉辦「2022新北微風鐵人賽BREEZE TRIATHLON」，當日清晨6時許到下午2時許，蘆洲警方針對1、2、4、5、6號越堤道，規劃交通疏導管制勤務，呼籲用路人當天，提早改道或利用成蘆橋、永安大橋替代路線通行。

蘆洲警方表示，周日清晨6時許到下午2時許，新北市五股區疏洪道將舉辦「2022新北微風鐵人賽BREEZE TRIATHLON」，提醒用路民眾，避免騎、駕車時經1、2、4、5、6號越堤道時，受到交通控管。

民眾可從蘆洲區行駛環堤大道，經2號越堤道進入疏洪公園前，可經成蘆大橋下後左轉。另從五股區行駛洲后路或防汛道路，經1號越堤道進入疏洪公園，可行駛成蘆大橋（往蘆洲方向）前右轉。最後，行駛三重、新莊區，經越堤道進入疏洪公園，可行駛疏洪一路往蘆洲方向（往北）於成蘆大橋前右轉。

另針對前往參賽或觀賽之民眾，請依官方公告之動線行車及停放車輛，如有違規情形本分局將依規定告發取締，影響道路者依規定拖吊移置。

管制路線及停車資訊。圖／蘆洲警分局提供
管制路線及停車資訊。圖／蘆洲警分局提供
周日（8日）新北市五股區疏洪道將舉辦「2022新北微風鐵人賽BREEZE TRIATHLON」，警方派員現場交管。記者曾伯愷／翻攝
周日（8日）新北市五股區疏洪道將舉辦「2022新北微風鐵人賽BREEZE TRIATHLON」，警方派員現場交管。記者曾伯愷／翻攝
管制公告。圖／蘆洲警分局提供
管制公告。圖／蘆洲警分局提供

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