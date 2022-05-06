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衛服部嘉醫設遠距醫療門診 照護確診民眾

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
衛服部嘉義醫院遠距醫療門診，方便病人在居家照顧的隔離期中，可以及時取得有效的治療。圖／嘉義醫院提供
衛服部嘉義醫院遠距醫療門診，方便病人在居家照顧的隔離期中，可以及時取得有效的治療。圖／嘉義醫院提供

國內COVID-19疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心開放有重症風險因子的居家照護民眾用藥，降低中重症風險。抗病毒藥物使用的適應症包括確診患者，年滿65歲以上、糖尿病，癌症、免疫不佳等慢性疾病患者。建議若有確診及符合給藥條件的民眾，可以多利用視訊特診和專科醫師討論開立處方。目前衛福部嘉義醫院已經開放遠距醫療門診，方便病人在居家照顧的隔離期中，可以及時取得有效的治療。

嘉義醫院表示，抗病毒藥物並不能減少被傳染的機會，但是對確診者有降低變成中重症的風險；嘉義醫院配合嘉義市政府居家照護診療計畫提供門診視訊診療，同時搭配專業藥劑師團隊調劑藥品，並主動以通訊方式提供用藥指導及諮詢。

藥劑科主任張其純表示，嘉義醫院作為雲嘉地區的COVID-19口服抗病毒藥物主要供應站，由專業團隊提供單一窗口24小時諮詢服務；另外中藥處方清冠用藥也是南部首用，至今已提供雲嘉地區近百人口服抗病毒藥物讓居家確診者獲得妥善的治療。

院長黃元德表示，嘉義醫院肩負公醫使命是政府檢疫及社區的第一道防線，為了照護居家確診病患，率先提供視訊門診服務，經醫師評估治療效益與風險，充分告知病人後，給予符合條件病人治療。目前本土疫情嚴峻，提醒民眾務必落實戴口罩、勤洗手、進出公共場所保持安全距離；家中如有尚未施打疫苗者，應盡快讓醫師評估後完成疫苗注射，才能保護自己與家人。

嘉義 疫情 醫師

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