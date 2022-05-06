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防疫茶「呷好倒相報」？中醫師：配方多 了解體質再喝

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
防疫茶即使是作為保健，仍應先請醫師診斷個人體質之後再飲用。記者簡慧珍／攝影
防疫茶即使是作為保健，仍應先請醫師診斷個人體質之後再飲用。記者簡慧珍／攝影

教科書有多種版本，防疫茶也有不同版本，您喝的是哪一種？多數民眾「呷好倒相報」，親朋好友說喝了感覺不錯就跟著買。中醫師認為，每個人都可以喝防疫茶，但應先讓醫師診斷體質，才能喝出預期的效果。

COVID-19本土新增病例每天創新紀錄，雖然衛福部統計99.5%以上是輕症或無症狀，民眾仍擔心確診而紛紛團購防疫茶，購買依據是參考親朋好友飲用後的感覺，有人說「喝了感覺不錯」就放心採購，單日份每包300元至350元，一次購買10包或15包供全家人飲用。

「每個人體質不同，不能一視同仁。」彰化縣中醫師公會理事長彭德桂表示，防疫茶主要功效是補氣、清熱、退火，作為保健之用，現在可以買到的防疫茶有中醫博士高宗桂、花蓮慈濟醫院、陽明交通大學、中國醫藥大學的配方，配方各有差異。

以彭德桂診所和中醫博士高宗桂的配方為例，都有黃耆、連翹、蒮香、荊芥、薄荷等藥材，不同的是彭德桂加入天花粉、厚朴、魚腥草等藥材，高宗桂調配淡竹葉、桔梗等藥材，兩者藥方近一半相同，一半不同。

彭德桂說，基本上防疫茶性溫，每個人都可以喝，但成分因人而異，應該先請醫師診斷個人體質後調整配方，否則防疫茶清熱解毒，怕冷、平常容易腹瀉的人喝了配方不適合的恐怕讓畏寒及腹瀉的症狀更嚴重。他又說，本土的左手香、雷公莖、魚腥草、蛤殼草屬性涼，都是很好的抗發炎藥材，也都需要醫師診斷個人體質後再調配適合的種類與劑量。

揪團買防疫茶的員林陳姓市民，和郵購買防疫茶的溪湖林姓鎮民都表示，相信朋友推薦和介紹的防疫茶，也有人到中藥房購買，藥房藥師介紹就買，他們根本不知道防疫茶有那麼多種配方，親朋好友喝了說「很順」，他們就跟著買、跟著喝，喝了沒感覺不適，如果真擔心喝出毛病，不要天天喝就應該沒事。

醫師 中醫

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