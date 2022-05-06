影／恐龍公車站來了！恐龍迷：科博館恐龍現身台灣大道

恐龍迷翹首以待的台中市台灣大道公車專用道恐龍彩繪「科博館站」今天開幕，有國立自然科學博物館恐龍廳主角6隻恐龍坐鎮，讓恐龍迷直呼「科博館恐龍現身台灣大道！」主持開幕的台中市長盧秀燕說，相信科博館站將會成為全台最受喜歡的公車站，歡迎大家來參觀，她也提醒遊客「因為太好看了，不要顧著看而錯過公車」。

台中市長盧秀燕說，台灣大道公車專用道有39個公車站，每日運量可達七萬人次，由於造型特殊，不但提供交通、候車功能，也是都市景觀、打卡景點。這39站都是市府維養，近十年沒有大整修，市府去年起花了近一年時間、近4000萬預算，把全數站體除汙、破損整修、粉刷等。

盧秀燕指出，市府近期開放優質機關、企業認養，由認養單位打造地方特色。交通局統計，在科博館今天加入行列後，台中市已有6座公車亭及二座台灣大道專用道站體被認養。

盧秀燕今天上午9時30分與科博館館長焦傳金簽約，並舉辦開幕，由科博館認養「科博館站」候車亭，雙方簽訂3年合約，共創台中觀光與藝文新地標。

盧秀燕說，台灣大道公車專用道科博館站，每天約有2000多人候車，由科博館認養，恐龍彩繪已完工，今天開放使用，感謝館方把館內最有趣的6隻恐龍設計在二座站體上，往海線站體的穹頂為「浩瀚星空」，愈夜愈美麗，讓民眾驚喜連連。往市區站體穹頂則為「城市中的植物園」，成為最具特色的公車站。