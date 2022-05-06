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爸媽別白跑！北市兒童新樂園5/9起每周一休園

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運宣布，從今年5月9日起至12月26日期間，兒童新樂園試辦每周一固定休園。圖／聯合報系資料照
台北捷運宣布，從今年5月9日起至12月26日期間，兒童新樂園試辦每周一固定休園。圖／聯合報系資料照

北市兒童新樂園至今營運8年多，不過台北捷運宣布，從今年5月9日起至12月26日期間，兒童新樂園試辦每周一固定休園，不過暑假期間、國定假日及連續假期，維持正常營運，休園期間，將進行園區重要設施大修、年度保養及專案整修，並強化清消及防疫工作，後續將視疫情狀況滾動式調整。

北捷表示，兒童新樂園與天文館、科教館及美崙公園比鄰，步行即可抵達，非常推薦爸媽安排「放電+充電」一日套裝行程，白天先至兒童新樂園盡情「放電」，再至天文館或科教館，為知識「充電」，消磨親子時光。

北捷提醒，進入園區請配合量測體溫及全程佩戴口罩、保持社交距離等各項防疫措施；入園及遊樂設施採用悠遊卡等多元支付的付費方式，避免直接接觸風險，各項防疫措施均依中央流行疫情指揮中心及市府發布相關規定，並隨疫情狀況調整滾動式修正。

北市兒童新樂園於2014年12月16日開幕，座落在承德路上，與天文館、科教館及美崙公園比鄰，每日營運從上午9時至下午17時，僅有農曆除夕為休園日，其餘全年無休，周末、連續假期延長營運到晚間18時、寒暑假則營運到晚間20時。

兒童新樂園 疫情 天文館

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