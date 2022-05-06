孕婦催生前一刻確診 醫護全副武裝完成接生任務

最近有一名孕婦住院催生前意外檢出COVID-19陽性，北醫附醫動員4部門共10多名醫護，全程穿著防疫裝備替她接生，寶寶出生後立即隔離，2次採檢均陰性，母女均安。

台北醫學大學附設醫院今天上午發布新聞稿指出，近日首次替COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診產婦接生，跨科別動員超過4個部門、8個單位的醫護與病房團隊。

北醫附醫婦產部產科主任區慶建表示，這名孕婦因懷孕週期達40週安排住院催生，不料孕婦和陪產丈夫在住院前進行COVID-19採檢時意外確診，所幸產婦曾打2劑COVID-19疫苗，並無症狀。

區慶建說，醫療團隊隨即啟動相關評估，當天就安排孕婦與丈夫一起住進專責病房待產，並集結產科、兒科、手術室、麻醉科、護理部等團隊，評估最安全且適合的生產方式，並啟用負壓手術室為產婦接生。

區慶建指出，隔天10多名醫護在穿著全套防護裝備的情況下，耗時1個多小時順利完成剖腹手術，誕下1名3514克的女嬰，母女均安，術後新生兒直送負壓隔離病房，由專責團隊24小時照護。

北醫附醫兒科部主任張璽表示，為了降低新生兒染疫風險，新生兒進行必要的檢查後就先進到保溫箱內隔離，並轉送到負壓隔離病房內照護，目前新生兒已採檢2次皆為陰性。

張璽表示，為了確保寶寶健康，嬰兒室特別安排專屬的護理人員身著全套隔離衣，以3班制輪班、24小時照護，護理團隊也透過視訊讓爸媽觀看小寶寶的狀況，場面溫馨。

北醫附醫護理部主任郭淑柳指出，為了提供確診產婦高品質的護理照護，也特別調派有產科照護經驗的護理師進駐專責病房照顧並指導手擠乳技巧，希望有助其後續母乳哺餵。

北醫附設醫院院長邱仲峯說，這次接生對醫護人員來說是一次特別的經驗，希望準媽媽們都能安心待產，在疫情嚴峻之際，醫護團隊也已準備好協助迎接每個寶寶的到來。