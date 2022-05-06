快篩劑一劑難求 消基會籲徵用快篩劑無償供應或補助

昨天單日新增本土確診案例破3萬，已連續第8天確診破萬例以上，消基會指出，連日來民眾對快篩劑需求暴增，不少人抱怨買不到，或價格太貴，消基會認為快篩劑已是全民需求，如今快篩劑卻一劑難求，呼籲政府除開放業者進口快篩劑，也應立即停止快篩劑實名制，改採免費或補助供應快篩劑，藉此減輕民眾經濟負擔，同時保證誘導市場價格的合理化。

消基會董事長黃怡騰批評，政府過往基於不鼓勵普篩的心態，因而怠誤了超前布署、事先大量採購備用快篩劑的警戒，對於國內生產業者既未能提前要求增加產能，也未能及時要求進口業擴大進口供應，消費者到此時才驚覺，快篩劑竟變成奇貨可居、售價過高，想買也買不到，等到民怨四起，政府才匆忙祭出「類口罩」的徵用手法。

他舉例，以目前實名制購買1劑100元計算，一家老小5口在經常快篩、長期使用下，兩、三個月花費支出近萬元，一般受薪家庭承受不了，但是若消費者無法透過快篩進行健康管理，疫情失控，遭殃的還是台灣經濟及政府穩定社會的力量。

黃怡騰呼籲，政府應苦民所苦，改變目前決策，立即停止快篩劑實名制配售作業，首先對於國內中低收入者，提供優惠措施，若國家經費充裕，也可將目前政府徵用取得的快篩劑，依據消費者基本需求或按消費者家庭人口數，採取定額（量）、定時由國家公（免）費配發方式，無償提供消費者上網預約並憑證領取使用。

同時，消基會指出，應採取蔡英文總統意見，讓快篩劑立即回歸市場機制，協調出更多元的購買通路，消基會認為，現行以公定價格實施快篩劑實名制，一定會發生「價格錨定」現象，政府改採免費或補助供應後，才會讓民間業者參與進口銷售的快篩劑供應，回歸市場竸爭機制，大量進口並上市供應，且在政府免費供應或補助供應的「錨定效應」之下，民間業者源源不斷的供應才會出現，一併解決供應量不足及價格過高的問題。