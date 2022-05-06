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生乳12年未調鮮乳價格先漲？農委會：僅是恢復夏季乳價

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
鮮乳坊願意回溯補貼合作酪農冬季生乳價格，與合作酪農一起分擔原物料上漲的壓力。圖／鮮乳坊提供
鮮乳坊願意回溯補貼合作酪農冬季生乳價格，與合作酪農一起分擔原物料上漲的壓力。圖／鮮乳坊提供

通貨膨脹、原物料上漲，各式食品也都在漲，酪農想調整5%生乳價格未果，而消費者發現，市售鮮乳價格也調漲了；農委會表示，都有在監控市售鮮乳的價格，目前市售鮮乳價格上漲僅有好市多的進口鮮乳，其餘的鮮乳是因為調整為暖季鮮乳的價格。

民眾林先生表示，近期採買市售鮮乳，各廠牌平均已調整5到10元，消費者的感受，與乳業協會提供的資料吻合。

目前國內第一大乳廠為統一占35%、光泉第二占27、28%，味全第三占30%、義美約17%，剩下的則是酪農自有品牌等小型牧場

台灣酪農約490位，乳牛在養量約有10多萬頭，一年生乳的總生產量約43萬公噸，國內鮮乳供不應求，一年仍有20%鮮乳需要靠進口，約7、8萬公噸。

農委會畜牧處副處長江文全表示，現在已是暖季，原本冬季乳價，末端通路會有折讓折扣促銷，到夏季恢復原來定價，不是漲價；跟去年同期的零售價格相比，目前有市售鮮乳變貴的僅有好市多(進口牛奶)，冬季乳價原本就有打折、有優惠，到了暖季或夏季，促銷折扣、或優惠折讓就會少些，農委會會觀察市售鮮乳的價格變化。

至於酪農生乳價格調漲5%沒有進展，江文全說，目前廠農雙方還在協調，還是會回到機制，雙方要先溝通，各乳廠也與酪農的聯誼會溝通，雙方要先有共識，縮小彼此立場分歧，達成初步共識後，才到生乳評議委會討論才有效率，否則若沒有共識，只是會各自發表意見而已。

江文全說，酪農反映成本難以負荷，但部分乳廠也會擔心，因為這樣調漲生乳價格，在銷售端能不能轉嫁也是乳廠考慮的部分，縱使可以轉嫁，會不會影響銷售量，產銷之間都有不同看法，但與過去不同的是，近期彼此對話比較有進展，之前乳廠完全不考慮，目前部分乳廠已經在評估，處理空間已大許多。

至於農委會是否有答應提供酪農飼料補貼每公斤3元？江文全說，沒有這樣的規畫，之前對豬肉，農委會補貼冷凍廠是做產銷調節；而對蛋雞的飼料補貼，是鼓勵蛋農增產，這與補貼酪農飼料費用樣態不同；對酪農規畫，會從源頭飼料供應穩定，相關配套措施處理成本，不會直接補貼，避免扭曲市場結構。

並非所有乳廠都不願意調高生乳價格，國內知名乳廠鮮乳坊已響應，鮮乳坊表示，基礎乳價已經12年沒有調整了，面對合作酪農面臨前所未有的困境，努力追求「共同利益最佳化」，鮮乳坊已經是市面上收購乳價最高的公司，看到合作牧場的經營困境，其他酪農的艱辛更是難以想像，因此願意在最大的誠意下共同分擔這個壓力。

鮮乳坊因此決定回溯補貼合作酪農生乳價格，回溯到酪農經營虧損最大的冬季乳價，也就是今年1至3月時段，多少減緩一些牧場面臨原物料漲價的壓力；鮮乳坊說，不管乳價是上漲或是調降，鮮乳坊的每一塊收入，會遵循「公平交易」與「回饋酪農產業」的原則。

農委會 牧場 漲價

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