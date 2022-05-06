漲生乳5%沒下文酪農撐不住 擬組緊急應變聯合會爭權益

原物料上漲帶動各式生產成本上揚，酪農已撐不住，提出生乳價格調漲5%，遭收購的乳廠拒絕；同時農委會曾答應研議每公斤補貼3元飼料費用也沒下文，酪農將組成緊急應變聯合會，面對生存壓力，不排除有更積極的作為，要北上求見農委會官員爭取權益。

農委會表示，補貼飼料費用「沒有這樣的規畫」，會從源頭上，飼料供應穩定，相關配套措施處理成本，不會用直接補貼方式，這樣是扭曲市場結構。

中華民國乳業協會秘書長方清泉說，根據乳協的資料顯示，除了好市多科克蘭進口牛奶漲了40元、上漲17.5%外；市售國產鮮乳末端售價也已調整；他說，義美從255元漲到269元、漲5.5%；統一末端通路3公升鮮乳漲10元，每公升漲3.3元，約漲5%到6%；但國內源頭生乳並沒有任何變動調整；農委會說，只是調整為夏季乳價，並非漲價。

方清泉說，從111年1月5日召開過乳價評議委員會至今已經有四個月，沒有任何動靜，不知道行政效率為何會到現在沒有任何結果，乳價評議委員會去年11月14日，就說今年度生乳價格暫時不調整，今年通膨、俄烏戰爭原物料大漲，當時酪農代表就已提出每公斤漲5元提議，沒有獲得乳廠認同，3月24日、4月12、28日都開過會，也都沒有進展。

他表示，若不調漲生乳價格，是否從去年110年12月至111年今3月，可否比照蛋雞、養豬產業協助，每公斤補助飼料費用3元，但至今沒有任何動靜；酪農面臨生存危機，處於20年沒見過的物價上漲，很多國家原物料都買不到了，這與過去的原物料上漲並不同，各類食物價格不斷上揚，就生乳不能漲價，酪農現在當然非常著急。

方清泉說，520馬上到了，拿不出一個定性的解決方法不妥當，農民的忍耐力已經達到極限，否則，乾脆政府辦理離牧好了；政府對於產業應該一視同仁，不能因為養豬養雞業者人數多，酪農不到500戶就大小眼，酪農也有準備，將成立緊急應變聯合會，不排除會有更積極的作為。

酪農楊梅桂表示，臨時行動會成軍，如果酪農賺錢那就是空穴來風、無病呻吟，但現在面對高漲的原物料，酪農戶都非常慘；5次開會農委會都答應補助每公斤3元飼料費用，但又沒有下文，她認為是「信口開河」；生產成本提高，該漲多少就漲多少，否則真的不符合公平正義。