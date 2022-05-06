聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵溫厝廍溪橋21日深夜切換永久軌 10列次將略有延誤
通勤族注意了！台鐵局為配合經濟部水利署「易淹水地區水患治理計畫」，辦理鐵路行車安全改善六年計畫溫厝廍溪橋改建工程，該工程將於21日深夜至22日清晨進行鐵軌切換作業，東正線既有軌切換永久軌，切換作業期間單線運轉，將影響10列次各級列車，每列次延誤3至15分不等。
台鐵局說明，溫厝廍溪橋改建工程將梁底高程抬高2.2公尺，大幅增加溪流通洪斷面，透過高架化設計，消除縱貫線南段之柳營南方、竹源埤及農場路等三處平交道，除確保穿越鐵路人車通行安全外，對鐵路沿線兩側地區都市發展，產生縫合均衡效益。台鐵局也說，針對部分列車延誤，造成旅客不便，敬請見諒。
影響車次包括21日23時後通過該區間的3297次、3278次、3282次、3782次區間車以及181次自強號，每班延誤約5至15分；22日清晨之3117次、3121次、2138次、3705次、3127次區間車每班延誤3至5分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言