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梅雨季第二、三道鋒面陸續來 陣雨雷雨伴隨劇烈天氣

聯合報 / 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀少（左圖）；雷達回波合成圖顯示，東側海面上有零星的降水回波（中圖）；累積雨量顯示，東半部及北海岸局部零星降雨(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀少（左圖）；雷達回波合成圖顯示，東側海面上有零星的降水回波（中圖）；累積雨量顯示，東半部及北海岸局部零星降雨(右圖)。圖／擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下周日、一有梅雨季第二道鋒面，天氣轉不穩定，各地留意局部陣雨或雷雨。下周五、六又有第3道，陣雨、雷雨預計會伴隨劇烈天氣，要特別留意。

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受偏東風影響，東半部有局部短暫雨，西半部多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨的機率。白天暖熱、早晚涼。各區平地氣溫：北部20至30度，中部20至33度，南部21至34度，東部20至31度。明日各地仍偏熱；大氣不穩定，晴午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

吳德榮指出，下周日、一「梅雨季」第2道鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多降雨、高溫微降，低溫不變；下周二鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周三、四台灣在暖氣團內，天氣晴朗、「暖熱如夏」，午後雲量增多、山區有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式期末模擬顯示，下周五、六「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；15日鋒面南移至巴士海峽。由於是期末模擬，各國模式並不一致，且皆持續調整中；是否會調整成「滯留性」鋒面，待持續觀察。

吳德榮 梅雨

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