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餐廳董老闆下海包粽苦撐生計 不忘行善助偏鄉弱勢
疫情急拉警報，餐廳生意慘淡，新竹在地知名餐廳「龍湖宴會館」老闆蘇永勝不忍辭退員工，親自下海帶領員工包粽叫賣「龍粽」。蘇永勝說，景氣雖冷人心卻不能冷，賣粽利潤雖薄，將捐粽配合同濟會等公益團體行善，讓偏鄉弱勢孩童也有溫馨的端午佳節。
有固定客源的龍湖宴會館在前年疫情爆發後生意一落千丈，苦撐近兩年後，好不容易業績漸漸平穩，不料近期台灣疫情急速升溫，確診人數每天破萬，婚宴、社團聚餐等訂桌紛取消，餐廳數十名員工再度擔憂飯碗不保。
蘇永勝表示，前年疫情來襲時業績滑落九成多，僅剩不到正常時期的一成，他不忍心讓三十個員工放無薪假，影響到全家生計，跟員工們商量後決定包粽開創活路，去年疫情再拉警報時，餐廳也採同樣方式苦撐生計。
蘇永勝說，一連兩年餐廳推出的龍粽廣受好評，今年端午還沒到老顧客就不斷來電詢問要求訂粽。也因為疫情再度緊急，因此餐廳決定繼續推出龍粽。該粽分為北部粽、栗黃粽兩款，糯米、黑豬後、香菇、蘿蔔乾等材料都是挑選上等貨，由於所有原物料價格暴漲，因此顧客口中的「董事長粽」價格也被迫微調，請老饕們見諒。
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