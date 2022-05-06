餐廳董老闆下海包粽苦撐生計 不忘行善助偏鄉弱勢

疫情急拉警報，餐廳生意慘淡，新竹在地知名餐廳「龍湖宴會館」老闆蘇永勝不忍辭退員工，親自下海帶領員工包粽叫賣「龍粽」。蘇永勝說，景氣雖冷人心卻不能冷，賣粽利潤雖薄，將捐粽配合同濟會等公益團體行善，讓偏鄉弱勢孩童也有溫馨的端午佳節。

有固定客源的龍湖宴會館在前年疫情爆發後生意一落千丈，苦撐近兩年後，好不容易業績漸漸平穩，不料近期台灣疫情急速升溫，確診人數每天破萬，婚宴、社團聚餐等訂桌紛取消，餐廳數十名員工再度擔憂飯碗不保。

蘇永勝表示，前年疫情來襲時業績滑落九成多，僅剩不到正常時期的一成，他不忍心讓三十個員工放無薪假，影響到全家生計，跟員工們商量後決定包粽開創活路，去年疫情再拉警報時，餐廳也採同樣方式苦撐生計。