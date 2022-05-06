揮別MIT爛傘印象 富雨洋傘耐用可修滿滿動人故事

在1987年的「致命的吸引力」電影中，男主角麥克道格拉斯的雨傘壞了，卻被女主角笑：「Made in Taiwan？」早年「台灣製造」被冠上品質不好的印象，讓彰化秀水鄉富雨洋傘公司創辦人林金順、董事長周淑秋夫婦特別有感，他們胼手胝足，努力提升品質，成功翻轉了台灣雨傘甚至台灣製造的負面形象。

林金順是學徒出身，然後自行創業，從生產傘骨、零件製件起家，卻因當年台灣製造成本高，傘業陸續外移大陸，面對艱困的環境，2005年，卻毅然直接跨入門檻較高的成品市場；為了與一把幾十元、用後就丟的廉價雨傘區隔，富雨將產品定位中高價位。

對富雨來說，傘不僅是用來遮陽擋雨，更是生活、品味、時尚，甚至是文化，每把傘的背後都有動人的故事。從傘骨設計到材料選擇，一定要耐用、好用，還注入惜物．生態觀念，壞了還能維修，在全台十多個門市，都接受維修，這在其他業者來說，相當罕見。

富雨洋傘在台灣產量不是最高，卻是專利最多，屢獲國內外大獎，產品遍及日本、香港、馬來西亞等國家與地區，更深得注重高品質的日本人所喜愛。尤其難得的是，富雨擁有MIT微笑標章的榮耀，過去MIT是劣質產品印象，現在則是高品質的認證，讓周淑秋感慨良多。

富雨洋傘除了一般產品，客製化更享有高知名度，很多百貨公司、機關、社團紛紛找上門，國內這些傘的贈品，每3支就有1支來自富雨，像有家百貨公司周年慶一次就訂了30萬支，「鍾情的就是富雨的品質與創意」；最少的是訂製一支，是來自一對情侶，「絕無僅有」，一起守護未來。

積極參與許多公益活動，像協助宣揚劭族文化保存，與日月潭風景區管處理處合作製作了一把「白鹿傳說」，湧現著日月潭之美；由參山國家風景區授權的「喔熊」圖樣，還有LED閃閃發光，除了有趣外，夜裡也安全許多；甚至布袋戲裡的一頁書、素還真等戲偶人物，也都躍然而上。

最令周淑秋感動的一把傘，就是跟國立交響樂團合作的「冷竣中的熱情」，傘面敘述一名年輕人面對戰爭的無情，從烽火連天場景，鋪陳到燈泡綻放光明，再出現蝴蝶重生。映照在俄烏戰爭與疫情紛亂的時局，她深信苦難會早日平息，對未來的重建有信心。

周淑秋對於每把傘都如數家珍，也洋溢著熱情，提到一把廿四節氣的傘，傘面撐開，圖文並茂，指導各節氣如何飲食及運動，十分有趣而實用，就像是本養生書，還有串連個景點，撐一把傘出去，彷彿帶著一本旅遊地圖，這是何等創意與用心。

富雨洋傘走過半世紀，周淑秋說，富雨洋傘從傘的表面、零件、成品製造到網路行銷，一路走來，始終堅持的「初心」，就是「生態，產業，觀光」理念，而且越走，目標越明確，「做得越多，越安心」。

富雨將生態列第一優先，從傘面設計與創作來印證，像石虎、黑熊、灰面鵟鷹都成了素材，生產過程也落實碳足跡理念，講究材料選擇及耐用性，就算壞了，都能修好再用，符合環保精神，同時帶有人文關懷。