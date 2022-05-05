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華航園區斷電 出發載客航班未受影響

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空園區五日晚間進行維護工程時，因維護廠商施工失誤，造成華航園區電力異常、網路及電話斷線。圖為華航地勤人員在第二航廈旅客櫃台受理旅客報到手續。本報資料照
中華航空園區五日晚間進行維護工程時，因維護廠商施工失誤，造成華航園區電力異常、網路及電話斷線。圖為華航地勤人員在第二航廈旅客櫃台受理旅客報到手續。本報資料照

華航空園區五日晚間進行維護工程時，因維護廠商施工失誤，造成華航園區電力異常、網路及電話斷線，導致飛航計畫無法送出，因擔心出發航班受到影響，中華航空隨即通知機場公司，並要求廠商儘速搶修，所幸維護工程於五日晚間九時許修復。華航表示，機場旅客可正常報到，目前未有出發載客航班受到影響。

機場公司表示，五日晚上六點四十八分接獲通報，中華航空園區因該公司外包商進行工程維護時不慎碰觸高壓線路，造成華航園區電力異常、網路及電話斷線。機場公司隨即盤點機場網路及電力使用狀況，確認整體狀況正常，未受華航園區電力異常影響。中華航空又於晚上八點○一分通知，受停電影響，五日晚間出發的航班之飛航計畫可能無法送出，航班可能受到延誤。

華航表示，5月5日晚間因本公司內部例行維護工作時的斷電問題，造成電腦系統中斷，系統問題已排除。機場旅客可正常報到，目前未有出發載客航班受到影響。

中華航空園區五日晚間進行維護工程時，因維護廠商施工失誤，造成華航園區電力異常、網路及電話斷線，導致飛航計畫無法送出，所幸維護工程於晚間九時許修復。圖為華航園區外觀。本報資料照
中華航空園區五日晚間進行維護工程時，因維護廠商施工失誤，造成華航園區電力異常、網路及電話斷線，導致飛航計畫無法送出，所幸維護工程於晚間九時許修復。圖為華航園區外觀。本報資料照

華航 機場

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