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機車「車頭朝外停」會開罰？北市交通大隊回應了
「停車時，機車車頭朝外會開罰？」近日PTT掀起討論，一名網友表示他把機車停在畫有機車停車格格內，為了方便離開時「直接騎出來」，便將車頭朝外停放，與其他停放的機車方向相反，他好奇「這會有罰則問題嗎？」
多數人停放機車都依照習慣把車頭朝內停放，而原PO將車頭朝外的停法確實少見，網友們紛紛留言指出「未順向停車，準備吃罰單吧！」、「沒有，只說不能逆向停車，車頭朝哪都沒差」、「我記得以前有人被開過不依照道路方向停車，之後修法修正了」，但也有人指出是否開罰需依各縣市規定為準。
對此，中央社詢問北市交通大隊「車頭朝外」是否開罰問題，交通大隊回應只要機車依規定停放，不論車頭朝內或朝外均未構成違規。
交通大隊補充說明，依道路交通安全規則第112條第3項規定，大型重型機車及機車應依車輛順行方向僅靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，若違規可依道路交通管理條例第56條第1項第6款不依順行方向或不緊靠道路右側停放，處駕駛人新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。
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