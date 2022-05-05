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工會揚言持續「依法休假」 台鐵：盼朝野協商前達共識

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵工會於五一勞動節發起不加班行動，造成台鐵表定列車全停駛，如今打算在端午、中秋等4假日連署「依法休假」。圖／報系資料照
台鐵工會於五一勞動節發起不加班行動，造成台鐵表定列車全停駛，如今打算在端午、中秋等4假日連署「依法休假」。圖／報系資料照

台鐵公司化草案爭議仍未解，台鐵局今日邀集台鐵工會進行「臺鐵轉型改革溝通協商第5次會議」，由局長杜微及工會理事長主持，副局長、一級主管、及工會各分會理事長、火聯會理事長及代表均與會。台鐵說，會儘速統整今天工會的意見，希望進一步縮減彼此差異，並在立法院朝野協商之前，能達初步的協議。

台鐵局說，今日會議就4月21日立法院審查公司設置條例草案的情形做了報告，台鐵工會亦就工會版條列草案提出意見及說明，討論過程近3個小時，雙方就政院版23條條例、工會版24條交換意見，包括對台鐵安全、債務、資產、政策虧損、維修費用、員工權益等事項，以及未來互信和溝通機制。

據了解，會議中雙方未達共識，台鐵工會將持續推動在端午、中秋、雙十跟十一月廿六日九合一選舉投票日等4天「依法休假」。工會秘書長吳長智受訪時說，感覺協商會議是為開而開，像是在幫部長累積點數、刷存在感，更不該一邊協商、一邊立法。他坦言，工會也知道法案不能退回，但至少要先擱置好好協商一下。

台鐵公司化 立法院 九合一選舉

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