「商港垂釣預約系統」即起上線港務公司提醒釣魚先預約

台灣港務公司所轄基隆港、臺北港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共8座商港共14處垂釣區，迄今已全數開放，為強化維護釣客安全，自5月份起全面實施新制管理，釣客先完成預約就能安心享受釣魚之樂。

港務公司說，為精進所轄商港垂釣區之管理制度，及確保商港開放垂釣區之釣客安全及場域清潔，除澎湖港原就為開放區域外，其他所轄商港自年初起相繼均已實施新制度，委由專業之保全公司負責釣場巡查及維護釣客安全，及合法登記立案之釣魚團體或協會，執行釣客服務工作，期以貼近釣客的角度提供合適的服務內容；而該公司也要求保全公司及釣魚團體需投保公共意外責任保險，以提供釣客充分保障。

港務公司也說，為配合新制度之實施，全新「商港垂釣預約系統」已上線，釣客可使用此系統進行所轄商港之垂釣預約，由現場管理人員確認身分、垂釣裝備完整後即可進入垂釣；另該公司不定期檢討管理機制，持續與各地社團溝通，推動垂釣管理新制於所轄各商港落實統一規範，以達一致性管理方式，提供安全友善之垂釣環境。