簡化動物用藥申請流程 農委會再爭取抗生素、癌症用藥

近期因為動物醫院的醫療糾紛，導致動物使用人藥議題再度搬上檯面，農委會今天宣布短中長期計畫，簡化國外專案申請動物用藥流程，讓國內犬貓治療不會無藥可用；特別是抗生素，農委會將再與衛福部研議討論申請。

農委會表示，未來，可由獸醫師公會統籌申請並備藥，供獸醫師緊急使用；而目前共有593項衛福部核准的人藥部分工動物使用，至於獸醫所需的抗生素等，看獸醫治療上有何需求，近期農委會將與衛福部開會再協商申請其他品項，未來也將推動動保用藥的登錄制度。

過去，動物用人藥會卡關，主要是國內市場規模較小，業者申請檢驗登記意願低；另牽涉於藥事法50條規定「需由醫師處方之藥品，非經醫師處方，不得調劑供應。」

農委會主委陳吉仲表示，若依照動保法第四條第三項規範，針對犬貓等非經濟動物用藥、種類、品項，授權中央目的事業主管機關訂定辦法，人用藥品可給予犬貓使用，就可以避免藥事法，針對藥劑相關的議題，兩者可分開，讓動物用藥單純由農委會負責。

中華民國獸醫師公會理事長譚大倫表示，現在抗生素是一項都沒有被允許的，所以抗生素而言，也請農委會防檢局積極替受師爭取抗生素使用，因為很多犬貓疾病是需要抗生素治療，但抗生素卻一項都沒有通過，其他包括特殊的癌症用藥，也是臨床上遇到這樣疾病後，才發現這藥物可以治療使用，才會去申請癌症用藥。

譚大倫說，例如有些具有抗藥性的感染，一線抗生素已經無法使用了，需使用高階抗生素，這藥物國外也沒有動物用藥；普遍的抗生素國外有，就可以透過樣品、贈品方式進口，但高階抗生素不行，癌症用藥又更不可能，癌症用藥太專門，不可能做成動物用藥形式進口，由於寵物市場較小，用人藥轉動物用藥相對經濟實惠。

譚大倫說，過去緊急用藥平台，是獸醫先通知全聯會，全聯會再通知各單位才能取得藥物，未來看是取得藥物能否再簡化些；他也說，其實這平台已很方便了，過去曾遇到破傷風的類毒素，一天內就取得藥物；另外還有一次是馬被蛇咬傷，急需蛇毒血清治療，當時台北蛇毒血清不足，最後由這平台找到14瓶蛇毒血清治療馬匹，很多獸醫不知道有這平台，但也需要再把程序簡化。