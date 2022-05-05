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孕婦手冊如「現代懷孕民俗禁忌」 范雲批:造成孕婦恐慌

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委范雲今邀集婦產科醫師、民團舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委范雲今邀集婦產科醫師、民團舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

母親節前夕，民進黨立委范雲今邀集婦產科醫師、民團舉行記者會指出，衛福部發放的「孕婦衛教手冊」，內有不少錯誤資訊、刻板印象，彷彿是用醫學包裝的「現代版懷孕民俗禁忌」，反而造成孕婦恐慌。范雲也呼籲，國健署應審慎評估，進行手冊改版，國健署代表回應，今年下半年會有修正會議，將會聆聽各界意見修正。

范雲指出，每位孕婦在懷孕8周時，都會收到衛福部發放的「孕婦衛教手冊」和「孕婦健康手冊」，手冊本應增強孕婦在懷孕過程中的知識與能力，不過，內文卻有對孕婦各種看似關心實則限制的建議，如不能染燙髮、不能泡溫泉、不要搬重物，讓孕婦承受更多壓力又無所適從。

范雲表示，政府帶頭改變錯誤風氣，就從孕婦手冊全面改版開始，消除流傳民間的刻板印象與懷孕假消息，她並呼籲，孕婦手冊不該只有「孕婦產檢蓋章」，應具備更完整的產前教育，包括多元生產方式選擇、伴侶角色、育兒知能、親職準備等，且孕婦手冊不該只給「一種孕婦」，應詳列各種可能狀況如流產、早產、年輕媽媽或高齡產婦等，所需的多元關懷內容及支持資源。

去年成為媽媽的眼球中央電視台製作人動眼神經分享自身經驗，「孕婦手冊」對許多媽媽來說，是具有權威性的認證物品，應成為媽媽的後盾，而非加重母職指點的枷鎖。「一小段如何調適生活重大轉變與心境的文字與可尋求的資源管道，絕對比勾選最近心情是否有低落來要有用」。

婦產科醫師「烏烏」表示，許多找她產檢的孕婦都說，孕婦手冊根本是恐慌手冊，對孕婦有許多生活限制，卻含糊不清、前後矛盾、甚至缺乏根據。其中統計早已指出「早產」最好發的原因是「不明」，根本難以預防，手冊卻列了一堆早產原因，包括情緒焦躁不安、感冒、工作過度，甚至還有未婚懷孕，不但強化錯誤的刻板印象，更變相導致許多早產的媽媽非常自責，而產後照顧的章節，除了哺育母乳育兒以外，對媽媽的關註僅限於多收縮腹部、恢復身材，對產後常見的漏尿、腰痠背痛、媽媽手卻隻字未提。

國民健康署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，去年7月產檢新制上路，將配合做新的更新，今年下半年還會有修正會議，會跟委託單位討論，聆聽各界意見，隨著時代改變。

孕婦 懷孕

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