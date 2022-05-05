癌症新藥成健保斷層 民間官方各有說法

癌症新藥看得到、買不了，台灣民眾「病不起」！針對多數癌症新藥不納健保給付的狀況，民進黨立委余天5日呼籲，在健保之外，應額外成立「台灣癌症藥品基金」。國健署主任秘書王怡人回應說，成立新基金前須要確保目前「無相同目的的基金」，而新藥基金還需要更深的研議。

付不起的癌症新藥

余天表示，台灣推行健保的目的是希望國人「不因病而貧」，癌症治療技術也突飛猛進，出現如標靶治療，免疫抗體等全新療法，但各種新興的癌症療法一年動輒2、3百萬元，健保卻多不給付，導致大部分病人都買不起。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，在健保給付與不給付之間，應該還要有個過渡措施，如建立額外財源支持癌症新藥基金，其中需要政府、藥廠與患者多方協作，並指出「病患本身也願意每月支付2到3萬進行治療」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，未來台灣邁入超高齡與少子化社會，健保的財務將面臨重大挑戰，建議在健保還沒納入給付，但癌症新藥已經出現的狀況下，建立過渡的基金制度。他指出，不僅可讓病友及早獲得更好的治療，收集病患使用新藥的臨床數據，也可成為政府評估新藥效益的參考。

工作與醫療要兼顧

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，20到64歲勞動人口罹癌數逐年增加，每年就診人數近47萬人。自己本身也是癌症病友，了解抗癌除了意志力，還要資源的協助；但在現有健保的補助下，自費金額仍超過100萬，更何況多數罹癌者都因為治療的副作用，而無法保有工作，經濟狀況更加險峻。

台灣年輕病友協會理事劉桓睿也指出，國際癌症醫療趨勢顯示，癌症免疫療法相較於標靶和化療，副作用較低、能維持較好的生活品質，更有病友因此得以返回職場工作，一邊治療一邊維持經濟收入，不僅減少家庭的經濟負擔外，也不會讓病患產生「自己是個廢人」的心理負擔。

數據不足藥品卡關

對此，健保署回應表示，健保將藥品納入給付時，最重要的就是確保民眾能得到最有效的照護，但許多癌症新藥在第一期或第二期的時候就上市，無法得到足夠的臨床數據，確保具體的藥品效益，是納入給付的最大的難關之一。他指出，健保是保障民眾應對各式大大小小的疾病，所以資源的分配相當重要，新藥給付有時候「有心而力不足」。

國健署主任秘書王怡人則指出，目前政府針對癌症已有兩大基金，包括支持罹病後治療的「健保基金」與事前防範的「菸害防制與健保基金」。

針對記者會呼籲要建立癌症藥品基金的訴求，她回應表示，目前已與主計單位討論過，成立新基金需要滿足幾個要求，其中一項就是「政府有沒有其他相同目的基金」，如果沒有才能比較順利推行，所以關於癌症藥品基金，可能需要更深的研議。

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