協商仍無交集 台鐵三節日加上大選日仍要「依法休假」

台鐵員工五一勞動節依法休假後，公司化草案爭議仍未解，台鐵局今日上午由局長杜微和台鐵企業工會針對草案協商，會議開到接近中午才結束，據了解，會議中雙方未達共識，台鐵工會將持續推動在端午、中秋、雙十跟十一月廿六日九合一選舉投票日等4天「依法休假」。

台鐵工會秘書長吳長智指出，今日協商會議由局長杜微說明立法院法案審查進度，但會中雙方可說是毫無交集，工會將持續推動後續「依法休假」，已將今年度端午、中秋、雙十跟九合一選舉投票日併在一起連署，而且今天已將連署單分發給台鐵各地分會。

吳長智坦言，工會的立場無非是希望安全第一，台鐵雖然說會提報「營運安全計畫」在公司化草案中予交通部核定，以確保營運安全，但安全改革現在就可以做了，為什麼要等公司化掛牌後才要進行？在台鐵公司化後的永續經營面，行政院說台鐵公司化的虧損會由政府予以補貼，但補貼畢竟不是長治久安的策略。

針對台鐵組織改革可能帶來的人事衝擊，吳長智直言，部長曾保證不裁員，但未來部長、閣揆、總統的任期更迭，補貼政策及人事政策是否能持續，也讓台鐵員工感到憂心。「台鐵公司化要如何自主營運，政府要說清楚。」

吳長智批，工會感覺到協商會議是為開而開，像是在幫部長累積點數、刷存在感，更不該一邊協商、一邊立法。他坦言，工會也知道法案不能退回，但至少要先擱置好好協商一下，工會訴求很明確，工會版草案3月就已經公告上網，外界不要再用輿論攻擊。

吳長智也說，行政院長蘇貞昌日前提到，不要和衣食父母作對，但台鐵已經27年沒漲票價，又面臨到高鐵的競爭，台鐵才是受委屈的那一方。