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momo購物網推4款防疫包！備援存糧、清潔、除菌需求
國內疫情升溫，全民進入抗疫備戰狀態，momo購物網推出4款防疫包，針對儲備糧食、自身清潔、環境除菌、加強保健等4大需求集結防疫備品，成為消費者防疫期間的強大隊友。此次momo防疫包的商品從罐頭、泡麵、飲品、抑菌噴物、酒精濕紙巾、洗手慕斯到維生素及B群等應有盡有，讓消費者一次購足，提供全方位的防疫備援。
根據momo購物網根據消費觀察，4月至今「防疫備品」買氣顯著提升，因居家用餐需求推動「民生食品」如米麵、泡麵、罐頭、調理包等買氣較去年同期成長突破110%；「個人清潔」用品買氣也有超過40%的年增率，其中勤洗手的防疫觀念更帶動手部清潔商品年成長直逼180%，免搓即洗的便利洗手慕絲最受喜愛；加上民眾自主宅家、居家隔離的需求，住宅環境清潔也十分重要，momo購物網「家用清潔」買氣年增逾70%；為加強自身防護，民眾亦積極朝身體保健著手，促使「保健食品」銷售較去年成長超過50%，其中又以維他命最受青睞，年增高達近230%。
此次momo購物網推出的屯糧防疫包「食品關懷箱」內含土豆麵筋罐頭、豆奶、麵條、泡麵及餅乾，不僅有美味解饞的零食，也有滿滿飽足感的主食，一箱就能為家中食物櫃大進補，售價499元；針對個人清潔推出的「蜜妮獨家防疫包」集結抗菌洗手慕斯及沐浴乳、洗面乳等，售價490元；「防疫清潔用品組」一次備齊抑菌噴霧、酒精濕紙巾、地板除菌清潔液等，售價499元；呵護健康的「居家工作必備防護組」內含維生素、B群、葉黃素，售價499元。
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