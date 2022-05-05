寶瓶座流星雨要來了 5月6日曙光前可見群星亂舞

流星雨來了，每年4月中旬到5月底出現的寶瓶座η(讀作：Eta)流星雨將達到達到極大。天文館表示，5月6、7日兩天的2時至曙光前是最佳觀賞時間，民眾屆時可以看到群星亂舞。

天文館表示，寶瓶座預估平均每小時約有40顆流星，由於輻射點在凌晨2時左右升起時月亮已西落，所以觀察條件非常好，建議可以把握5月6、7日兩天的2時至曙光前這段時間來觀賞。

天文館表示，此外夜空中除了不時劃過天際的流星外，還有明亮的土星、火星、木星與金星，加上燦爛的夏季銀河，夜空美景讓人沉醉。

天文館表示，寶瓶座η流星雨來自著名的哈雷彗星（1P/Halley）殘餘塵埃，屬於中型流星雨，其特色是流星速度快而明亮。今年的極大期適逢週末，建議喜愛觀星的朋友不妨安排一趟戶外觀星之旅，到視野開闊無光害的郊區觀賞。台北天文館也將透過網路直播流星雨美景，直播網址請見YouTube「天北天文館」頻道。