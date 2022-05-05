醉蝦、鮑魚送到家 辛米苑「防疫組合包」現折200
隨著疫情逐漸升溫，大幅增加民眾在家用餐的機會。電商料理平台「辛米苑料理廚房」了解民眾的需求，特別推出「人生必吃魚組」、「蝦蝦ByeBye 組」等料理組合，只要退冰或簡易加熱即可食用，方便民眾在家用餐。現在還有現折 200、滿千免運費等優惠，陪伴消費者度過防疫時光。
近年新創立的「辛米苑料理廚房」，提供有多種海鮮、肉品、料理即食包，標榜加工廠獲得國際 FSSC22000、HACCP 食品安全 lSO22000 品質管理驗證。此次所推出的「人生必吃魚防疫健康」生鮮防疫組合，內含有挪威鯖魚、智利鮭魚、鱸魚、大比目魚扁鱈、玫瑰白帶魚捲、虱目魚肚、宜蘭爆蛋香魚等品項，民眾在家只要簡單調理就能品嚐到多種海味，每套1,500元。
「宅宅幸福時光組」解凍即食下酒菜防疫組合，內含有藤椒辛辣鳳螺、檸檬香茅蝦、藤椒辛辣蝦、藤椒辛香鮑魚等品項，透過不同的調味，能為居家防疫時光增添放鬆感，每套1,212元。至於「蝦蝦ByeBye 組」則有多種調味鮮蝦料理，不論是佐餐、下酒皆合宜，每組888元。現至「辛米苑料理廚房」蝦皮賣場，關注可享關注禮 50 元及折價卷 200元折扣優惠，樂天賣場則可享滿千免運的優惠。
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