醉蝦、鮑魚送到家 辛米苑「防疫組合包」現折200

隨著疫情逐漸升溫，大幅增加民眾在家用餐的機會。電商料理平台「辛米苑料理廚房」了解民眾的需求，特別推出「人生必吃魚組」、「蝦蝦ByeBye 組」等料理組合，只要退冰或簡易加熱即可食用，方便民眾在家用餐。現在還有現折 200、滿千免運費等優惠，陪伴消費者度過防疫時光。

近年新創立的「辛米苑料理廚房」，提供有多種海鮮、肉品、料理即食包，標榜加工廠獲得國際 FSSC22000、HACCP 食品安全 lSO22000 品質管理驗證。此次所推出的「人生必吃魚防疫健康」生鮮防疫組合，內含有挪威鯖魚、智利鮭魚、鱸魚、大比目魚扁鱈、玫瑰白帶魚捲、虱目魚肚、宜蘭爆蛋香魚等品項，民眾在家只要簡單調理就能品嚐到多種海味，每套1,500元。