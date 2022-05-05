台大攜手高端研發疫苗成功！2月嬰免受腸病毒重症威脅

腸病毒1998年起在台灣周期性流行，以腸病毒71型最兇猛，重症幼兒即便倖免於死也會留下嚴重後遺症，又因無疫苗可打，動輒停課，家長苦不堪言。

台大醫院今召開記者會，宣布與越南巴斯德研究所、高端疫苗的合作，已走完18年研發歷程的最後一哩路。研究證實首支根據台灣病毒株、由台灣設計並做完三期臨床試驗的疫苗「腸病毒71型疫苗EV71vac」，給兩個月至6歲以下幼兒接種後，連輕症都可預防，保護力高達96.8%。此研究獲得頂尖期刊《刺胳針》刊登和高度肯定，認為對世界防疫做出極大貢獻。

計畫主持人、台大兒童醫院院長黃立民表示，這支疫苗是針對重症率最高且周期性流行的腸病毒71型，根據台灣本土病毒株設計的蛋白質疫苗。預計最快今年底可拿到台灣的許可證，剛開始會先在自費市場，未來目標是融入現行兒童疫苗接種計畫，甚至做出多合一疫苗。第三期臨床試驗顯示保護力極高，疫苗組無人感染，連輕症都沒有，因此可預期全面接種後，就算無法完全根除腸病毒傳播，也有幾位讓幼兒免於重症威脅。

「1998年那一年，就有幾十萬名孩子感染，400多人重症，78人死亡。」台大醫院小兒部副主任張鑾英說，當時她是菜鳥主治醫師也是新手媽媽，看到許多幼兒忽然心肺衰竭、肺水腫、急救無效死亡。她也看到許多孩子被救起來，卻傷到腦幹和運動神經，需要氣切、用呼吸器、鼻胃管，還有類似小兒麻痺症候群的手腳無力。

張鑾英後來致力於腸病毒的研究，發現腸病毒傳染力超強，只要病毒進入家庭，孩子被傳染的機率高達8、9成，大人雖然是輕症或無症狀，感染率也有3、4成。要對付這麼會傳的病毒，光是靠勤洗手，效果很有限，「手都快洗爛了，還是會感染」，唯有疫苗能夠將戰線拉到預防面，達成預防勝於治療的理想。

黃立民表示，腸病毒主要於中國、馬來西亞、泰國、寮國、菲律賓等亞洲流行，中國有三支腸病毒疫苗已經上市，是月齡6月以上的孩子才能打，保護效果有90%以上，三篇研究在2013年左右受到《刺胳針》、《新英格蘭醫學期刊》刊載。這次《刺胳針》高度肯定台灣的研發成果，因為臨床試驗年齡降低到月齡2個月，符合絕大多數兒童疫苗的接種時程，而且實驗組寶寶一個都沒生病。

至於安全性分析，黃立民指出，因為是蛋白質疫苗，只用簡單鋁鹽當佐劑，多數不良反應為輕度或中度，常見副作用為注射部位疼痛23.2%、躁動不安19.3%和發燒19.1%，安慰劑組則分別為23.8%、16.4%、18.8%。

台大醫院副院長高嘉宏表示，中國核准的三種疫苗還沒有被廣泛應用，台灣研究成果將適用年齡再下修，有重大的貢獻。這是產學合作的重要範例，證明台灣有能力從最早期做到第三期臨床試驗，做出重要的疫苗，希望早日獲得核准，應用在所有嬰幼兒身上。