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影／孕婦手冊變恐慌手冊 范雲提三訴求
立委范雲上午在立法院舉行「孕婦是人、不是生產機器，媽媽要支持、不要恐懼」母親節記者會。邀請身為媽媽的眼球中央電視台製作人動眼神經，婦產科醫師烏烏、婦產科醫師陳鈺萍，以及生育改革行動聯盟、勵馨基金會，一同針對「孕婦手冊」提出三大訴求，要求衛福部以使用者需求為中心進行改版，提供孕婦及其伴侶家人支持，而非造成恐慌與恐懼。
立委范雲表示，每位孕婦在懷孕8周時，就會收到衛福部發放的「孕婦衛教手冊」和「孕婦健康手冊」，手冊本應增強孕婦在懷孕過程中的知識與能力，結果竟有不少錯誤資訊、刻板印象，彷彿是用醫學包裝的「現代版懷孕民俗禁忌」
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