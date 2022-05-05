國父紀念館五十周年館慶 國父真跡《天下為公》揭幕

白米飯是許多人習慣的主食，平常如果要煮飯，中間得經過不少手續。不過如果事先將煮好的飯冷凍起來，就只需要簡單的加熱即可，省去很多麻煩。最近日本媒體，就分享了冷凍白飯時的要點。

2022-05-05 12:57