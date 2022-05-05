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國父紀念館五十周年館慶 國父真跡《天下為公》揭幕
民國61年成立至今的國父紀念館，上午舉行慶祝五十周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵五十周年館慶系列活動正式開始，除邀請7歲小禮兵(孫孫)操槍表演並特別規劃推出《仁愛路六號》舞台劇、「建館五十週年館史展」、「建館五十週年典藏特展」、「生活美學．藝遊未盡」特展、「漫遊國父紀念館APP」、「國立國父紀念館館慶五十週年紀念國際研討會」等系列活動。
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