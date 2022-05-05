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Lalamove設「防疫快遞專區」 防疫物資1小時內快送到府
確診數每天飆升，全台各地都有越來越多民眾啟動居家照護、居家隔離無法外出，這時更需依賴快遞平台協助運送快篩、藥品、日用品等居家防疫物資。即時快遞平台Lalamove即日起於官網設立「防疫快遞專區」，不須出門，防疫物資、酒精、口罩、食品、日用雜貨等皆可24小時隨叫隨送，最快1小時快遞到府。
Lalamove在疫情爆發期間持續落實零接觸配送，除了支援拍照簽收功能，減少外送夥伴與用戶直接接觸外，更推廣App內「電子錢包」功能，避免直接現金找零間接接觸風險，目前有最高1,000元的儲值優惠，鼓勵用戶儲值，共同防疫。而新用戶更可享有北部地區（北北基桃）3次快遞5折（優惠碼LAT22）、其他包括台中、台南與高雄等地區可享2次快遞5折（優惠碼LAN30）的優惠。
Lalamove更支援地方政府進行防疫物資零接觸配送，平均每日出動150位司機夥伴，累積防疫快遞1,200趟次。目前平台協助台北市政府疫情關懷中心配送防疫物資包；也與台中市政府民政局配合，配送各區公所快篩試劑至民眾家中；而高雄市政府社會局則是配合居家隔離餐點外送到府。若企業、政府單位、民間機構、慈善團體、防疫旅館等單位有酒精、口罩、快篩試劑等大量即時配送需求，也可上Lalamove「防疫快遞專區」填單，平台將立即聯繫，替防疫快遞盡一份力。
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