Lalamove設「防疫快遞專區」 防疫物資1小時內快送到府

確診數每天飆升，全台各地都有越來越多民眾啟動居家照護、居家隔離無法外出，這時更需依賴快遞平台協助運送快篩、藥品、日用品等居家防疫物資。即時快遞平台Lalamove即日起於官網設立「防疫快遞專區」，不須出門，防疫物資、酒精、口罩、食品、日用雜貨等皆可24小時隨叫隨送，最快1小時快遞到府。

Lalamove在疫情爆發期間持續落實零接觸配送，除了支援拍照簽收功能，減少外送夥伴與用戶直接接觸外，更推廣App內「電子錢包」功能，避免直接現金找零間接接觸風險，目前有最高1,000元的儲值優惠，鼓勵用戶儲值，共同防疫。而新用戶更可享有北部地區（北北基桃）3次快遞5折（優惠碼LAT22）、其他包括台中、台南與高雄等地區可享2次快遞5折（優惠碼LAN30）的優惠。