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癌友悲喊「病不起」 余天籲成立癌症藥品基金給付新藥

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委余天今舉行記者會呼籲，政府應仿效英國，盡速設立「台灣癌症藥品基金」(CDF)，加速新藥給付。圖／余天辦公室提供
民進黨立委余天今舉行記者會呼籲，政府應仿效英國，盡速設立「台灣癌症藥品基金」(CDF)，加速新藥給付。圖／余天辦公室提供

癌症醫療負擔沉重，民進黨立委余天今以癌友家屬的經驗呼籲，政府應仿效英國，盡速設立「台灣癌症藥品基金」(CDF)，加速新藥給付，支持病友勇敢抗癌，希望國人「病得起」且「不因病而貧」。

余天表示，他也是病友家屬，非常了解抗癌的辛苦，在治療的過程中，除了依靠病友本身的意志力，更需要家庭的經濟支持，各種新興的癌症療法，一年動輒2、3百萬元，不要說一般的勞動族群無力負擔，就連他個人都感到吃力，他認為設立「台灣癌症藥品基金」刻不容緩，他將發動立委連署，向衛福部和行政院建言。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，衛福部統計，20至64歲勞動人口罹癌數逐年增加，每年門、住診人數近47萬人，罹癌後絕大部分因為治療的副作用無法保有工作，台灣進入低薪時代，青年族群買不起房可以選擇不婚、不育，卻不能選擇不生病，因此希望政府支持台灣癌症藥品基金，年輕癌友才有機會使用更新更好的癌症新藥，保有勞動生產力。

台灣年輕病友協會理事劉桓睿也指出，國際癌症醫療趨勢顯示，癌症免疫療法相較於標靶和化療，副作用較低、能維持較好的生活品質。部分癌友也因此得以返回職場工作，一邊治療一邊維持經濟收入。此外，有些癌別面臨現有用藥選擇少，治療效益不佳的困境，比如胃癌、食道癌。近年來歐美國家多建議以免疫或免疫合併療法進行醫療療效上也多有突破性進展。然而同樣面臨高額負擔，需要政府伸出援手。

台灣癌症基金會執行長、台北市立萬芳醫院顧問醫師賴基銘教授提到，即便知道有很好的治療用藥，卻因健保尚未給付，病人付不起而無法使用。醫師面臨的兩難是，為癌友診斷病情後，還要診斷病人們的口袋有多深？看著台灣病人因健保受惠，同時也因健保受困，在全有、全無之間，希望有額外財源支持癌症新藥基金，從政府、癌友、藥廠多元參與形式，兼顧照顧經濟弱勢病友，也確保健保永續發展。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，近年癌症治療的新藥新科技快速研發，費用高昂，財務衝擊太大，要納入健保給付相對困難，癌症新藥從申請健保到實際給付等待期過長，納入給付後範圍也嚴格限縮，癌症病友經常看得到、用不到，根據癌症關懷服務的第一線觀察，許多癌症家庭都會面臨是否自費使用新藥的困難抉擇，因此同樣期盼政府能夠加速推動癌症藥品基金的設立，提高癌友新藥可近性。

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