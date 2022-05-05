余苑綺癌末卻無法再化療 余天曝將採最新型「熱療法」

民進黨立委余天今舉行記者會為癌症病友家庭發聲，他會後受訪時也談及罹癌女兒余苑綺的最新病情。余天表示，余苑綺由於身體有抗藥性，無法再進行化療，目前除採取放射治療外，也擬採取最新型「熱治療」法，並到馬偕醫院接受治療。

余天表示，余苑綺去做放射治療後，癌細胞又繼續增加，醫生說本來就會這樣，因放射治療是把細胞腫瘤打掉，但有時候擴散速度更快，放射治療會逐一照出來癌細胞方位再把它殺死，他也提到，一名陳博士向他們建議，癌細胞最怕熱，可採取最新熱治療法，不過現在還沒開始。

余天也無奈地說，新型治療費用蠻貴的，健保沒有給付，以他自己目前薪水而言，「真的蠻吃力」，因此他今天站出來，為癌友家庭發聲。他表示，癌友家庭真的很艱苦，每天都在痛苦當中，「一下聽醫生說癌指數又升高，一下連化療不能打，醫生這樣講不是宣布死刑了嗎？連化療都不能做就是等死了」。

余天透露，她跟老婆李亞萍每天幾乎待在家裡，沒有心情出門，關在家裡擔心女兒的病情，「唉！一個人得病，全家都是不太正常，希望每個人都健康，這是最好的」。

至於每個月貸款負擔部分，余天說，慢慢還得差不多，李亞萍有時候會罵他，「以前唱歌唱得好好，沒事走這條路(政治)，錢都沒有，還賣房子」，他則無奈地說，「已經走了，就不要再抱怨了，沒有用了」，現在只希望女兒遇到貴人，有新的療法把她治好。