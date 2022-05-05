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這道台灣特色小吃竟是地雷食物 五旬男每吃必上背痛　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。記者簡慧珍／攝影
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。記者簡慧珍／攝影

你的「地雷食物」是什麼？彰化縣55歲張姓男子最近3個月經常上背痛，回想每次發生疼痛前都吃過豬血糕，就醫確診為胃潰瘍和胃食道逆流，原來吃多糯米類食物容易分泌胃酸和刺激胃潰瘍傷口，所以他吃完豬血糕就上背痛。

衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順表示，引發胃痛的地雷食物因人而異，大部分的人胃痛部位在上腹部，確實有少部分個案轉移疼痛到上背，上背痛原因很多，可能是心血管疾病、食道或肺部腫瘤、膽結石或胰臟炎等疾病造成，也可能是肌肉受傷，必須一一排除才能確診。

張姓患者上背痛的位置大概在肩胛骨中間，過去幾個月一直隱隱作痛，他擔心是心血管疾病造成，特地去看心臟科，經檢查心臟及心血管沒異常，他才比較安心，猜想可能上背肌肉拉傷，只要多休息就會好。

張姓患者表示，忘了是哪一天的晚上睡前忽然又上背痛，痛到直奔醫院掛急診，排除心肌梗塞、胰臟炎，注射止痛針後情況好轉，觀察沒問題即出院，過沒幾天又是睡前上背痛，他掛急診轉腸胃科照胃鏡發現胃潰瘍，服藥後慢慢好轉。

他告訴醫師，前兩次上背痛到掛急診，當天晚餐吃了不少米血糕（米血），因此懷疑上背痛跟豬血糕有關，於是再吃一次，果然又上背痛，幾乎可確定豬血糕是引發他胃痛的地雷食物。

彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順指出，大部份的胃潰瘍患者會上腹痛，胃食道逆流症狀是心窩痛、胸悶、灼熱感，俗稱「火燒心」，張姓患者的胃潰瘍與逆流性食道炎還滿嚴重的，竟然不是上腹痛而是上背痛，這是胃的神經和上背的神經有所重疊，造成大腦中樞誤判，以為病灶在上背，一般稱為「轉移痛」，臨床上這種個案較少見，其它例如膽囊、胰臟的疼痛也有可能轉移痛而痛在肩膀、上背等地方。

蔡安順說，胃病患者最好不要吃辣的、油炸的食物，或是甜食、咖啡、茶、巧克力、糯米類等刺激性或難消化的食物，容易分泌過多胃酸或刺激傷口造成胃痛更嚴重；臨床上，有人吃甜食就胃痛，有人喝酒就胃痛，也有人吃粥容易造成胃劇痛，張姓患者對糯米類製品特別敏感，胃病患者的地雷食物不盡相同，大致知道自己不能吃什麼東西，最好就不要多吃，避開刺激性或難消化的東西，以免引發胃劇痛。

豬血糕是台灣特色小吃，廣受喜愛，張姓患者的胃無法消受。記者簡慧珍／攝影
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彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順操作儀器為病人檢查胃部。記者簡慧珍／攝影
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