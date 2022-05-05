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白飯怎麼冷凍有訣竅 防美味流失切忌「放冷再冰」

聯合新聞網 / 綜合報導
在冷凍保存白飯時有幾項要點，可以防止水分和美味流失。圖片來源／ingimage
在冷凍保存白飯時有幾項要點，可以防止水分和美味流失。圖片來源／ingimage

白米飯是許多人習慣的主食，平常如果要煮飯，中間得經過不少手續。不過如果事先將煮好的飯冷凍起來，就只需要簡單的加熱即可，省去很多麻煩。最近日本媒體，就分享了冷凍白飯時的要點。

根據日本媒體「Tokyo Bargain Mania」報導，一般在冰東西時，都會習慣先將食物放冷了，才會拿去冷藏冷凍。但在冷凍白飯時，最好趁著還熱的時候，就必須將白飯放到冷凍庫裡。原因在於剛煮好的飯富含水分，可是如果放了太久，水分就會漸漸流失，使得白飯的Q彈度打折，腸胃也不容易消化。

要冰的時候，可以將一碗白飯的份量，平攤在保鮮膜上包起來，再放進冷凍庫裡頭。想吃的時候，則可以利用微波爐，以600瓦功率加熱一分半鐘，直到白飯有點冒煙，即可享用美味的白飯。

將白飯趁熱包起來冷凍，避免水分流失。圖擷取自Tokyo Bargain Mania
將白飯趁熱包起來冷凍，避免水分流失。圖擷取自Tokyo Bargain Mania

而在最一開始煮飯也有訣竅，關鍵在煮飯之前，先以白米1：水1.45的比例浸泡過。浸泡時間則隨水溫而定，如果在夏天（假設水溫約25度）大約需要浸泡半小時，冬天（假設水溫約5度）則需要約1小時。這樣就能讓每粒米平均都能吸到水分，讓白飯更加美味。

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