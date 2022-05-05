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5旬婦乳癌切除乳房自卑2年 重建乳房恢復自信

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
陳姓女病患癌症切除乳房後變的自卑，醫師安排乳房重建手術恢復自信。圖／南投醫院提供
陳姓女病患癌症切除乳房後變的自卑，醫師安排乳房重建手術恢復自信。圖／南投醫院提供

南投55歲陳姓婦女2年前罹患乳癌並轉移淋巴，接受左乳房全乳切除並接受放射線治療。雖然癌症獲得治療，乳房被切除讓她2年來常感自卑，經醫師評估與討論後，安排乳房重建手術，填入人工植體，讓她恢復自信與美觀。

南投醫院乳房外科醫師呂明川說，乳癌是女性癌症發生率第一位，且有年輕化的趨勢。失去乳房對於女性而言的衝擊與失落相當大，有時精神上的打擊，更甚於身體上的病痛。

陳姓女病患因為乳癌並出現淋巴轉移，安排左乳房全乳切及腋下淋巴腺手術。乳癌患者不論年齡，在手術後，皆可以選擇乳房重建，保有身體完整性、減少身心的衝擊，也不會影響癌症治療。

乳房重建可分為立即性重建及延遲性重建。呂明川指出，在患者條件允許下，能在乳癌切除手術後立即重建手術，可使用自體皮瓣或植入物如矽膠，醫師會盡量保留皮膚，減少一次麻醉風險，降低患者外觀改變的失落感，減少心理負擔。

未接受立即重建病患，可在療程告一段落後，與整形外科醫師溝通，醫師在了解患者對乳房的想法與期待後，進行延遲性重建，仍可恢復患者乳房外型，對側乳房亦可同時做隆乳或提乳等調整，達到理想的外觀。

陳姓女病患癌症切除乳房後變的自卑，醫師安排乳房重建手術恢復自信。圖／南投醫院提供
陳姓女病患癌症切除乳房後變的自卑，醫師安排乳房重建手術恢復自信。圖／南投醫院提供

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