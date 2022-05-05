快訊

解鎖長榮巴拿馬金庫 泛弟弟派下周欲拔大哥EIS董座職

77萬BNT兒童疫苗12日抵台 陳時中：力拚5月20日前開打

保證菌數、添加酵素真的有效嗎？ 藥師一次破解「益生菌」行銷話術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糖尿病致傷口遲未癒合 周邊血管超音波查出原因

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師陳虹志表示，周邊血管超音波具有非侵入性、不用注射顯影劑等優點，在診斷方面能夠快速、即時。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師陳虹志表示，周邊血管超音波具有非侵入性、不用注射顯影劑等優點，在診斷方面能夠快速、即時。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名有糖尿病史的50歲男性，因為左腳大拇指傷口遲遲未癒合，經醫師以周邊血管超音波檢查，發現是左腿小腿動脈狹窄造成，轉介心臟內科安排手術打通並穩定控制血糖後，傷口復原良好。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師陳虹志表示，患者除了糖尿病，還有高血壓、高血脂病史，都容易引起血管鈣化病變，所幸經周邊血管超音波檢查後，發現左股動脈血管內皮出現鈣化，導致血管斑塊、狹窄。緊急執行導管氣球擴張後，已改善下肢遠端血循，避免糖尿病足的發生。

他說，包括慢性腎臟病、透析患者或者副甲狀腺異常者，都容易引發血管中間層鈣化，造成心血管阻塞、心律不整、傷口組織感染等併發症。下肢水腫患者，以往門診通常只能驗腎功能、蛋白尿，常無法找出水腫原因；此時，超音波可以檢查是否有靜脈栓塞、三尖瓣逆流或下肢靜脈瓣逆流等情形，再透過問診來排除藥物副作用、飲食不當等原因，對症下藥治療。

陳虹志提醒，血液透析患者的動靜脈廔管就像是生命線一樣，透過血管超音波評估透析廔管功能不佳的原因，像是動脈端狹窄、阻塞或靜脈狹窄等，同時也能評估廔管成熟度以及血流量，在少數不易打針的透析患者身上，還能幫助調整下針位置、方向跟深度。

他建議，周邊血管超音波具有非侵入性、不用注射顯影劑等優點，在診斷方面能夠快速、即時，可在介入性治療前提供血管的深度、大小、病灶以及血流變化等影像資料，在治療當中更加精準定位，對於醫師治療患者可說是一大助力工具。

延伸閱讀

主動脈剝離是高血壓患者的奪命殺手 醫詳解主動脈剝離成因、症狀及預防

獨／基隆婦確診亡 指揮中心擬放寬癌友領口服抗病毒藥

染疫恐提高糖尿病風險 每10位新冠確診者1人成糖友

頻口渴是徵兆！女童血糖飆破500進加護 母自責：應該早點送醫院

相關新聞

余苑綺癌末卻無法再化療 余天曝將採最新型「熱療法」

民進黨立委余天今舉行記者會為癌症病友家庭發聲，他會後受訪時也談及罹癌女兒余苑綺的最新病情。余天表示，余苑綺由於身體有抗藥...

這道台灣特色小吃竟是地雷食物 五旬男每吃必上背痛　

你的「地雷食物」是什麼？彰化縣55歲張姓男子最近3個月經常上背痛，回想每次發生疼痛前都吃過豬血糕，就醫確診為胃潰瘍和胃食...

高公局估母親節交通量增5% 曝「這些時段」比較好走

5月8日為母親節，不少民眾會趁佳節聚餐出遊。交通部高公局參考近年母親節之周休六日國道交通量統計資料及特性，預估本周六日交...

Uber協助高雄中華大車隊擴大招募「優步小黃」職業駕駛

疫情衝擊百業，包含計程車產業，中華大車隊繼去年 11 月底與Uber網際網路系統合作推出「優步小黃」乘車選項後，今年母親...

Lalamove即時快遞 支援地方政府防疫物資零接觸配送

疫情本土單日確診數將近三萬例，全台各縣市陸續啟動居家照護，導致大批民眾因被隔離而無法外出，需依賴快遞平台協助送快篩、藥品...

飛航模式／787曾是波音的「噩夢客機」 首批出貨慘遭客戶拒收

美議員強銷台灣的787引發爭議，又讓這款被稱為「夢幻客機」的商用機種高度討論，但回歸到2004年4月26日787計畫被提出時，這款飛機成型的歷程並不如預料所想的完美進行，甚至於可說是波音公司跟外包廠商心中的「噩夢客機」。就連在2011年9月25日波音交付首架787-8客機給客戶ANA後沒多久，首批出廠的787就因為補強結構導致慘遭客戶退貨，這批飛機被閒置在埃佛雷特潘恩機場（Everett Paine Field），甚至被外界稱為「可怕的青少年（terrible teens）」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。