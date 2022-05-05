把外來種剃除！影像辨識數位找圖 一秒找出正確的種子

種子檢查程序繁瑣且費時費工，為提升種子檢查效率，農委會種苗場與中央大學教授陳慶瀚研究團隊合作，運用影像辨識結合人工智慧技術(AI)完成「種子數位圖鑑平台」系統，建立69個科別共計447種植物種子外觀數位化影像和外觀特徵資料庫，能快速排除外來混雜種子。

種苗場表示，種子檢查室是政府種子檢查專責單位，每年檢查進出口貿易種子、良種繁殖制度種子與各地縣市政府市售作物種子約有1500至2000件樣品，可發現約有2至3成的其他作物或雜草種子混雜其中，這些具發芽能力的外來混雜種子，一旦在田野中，將快速擴張及野化成為入侵植物。

種苗場說，外來種子到野外，不僅對國內生態造成影響，更是加重日後農作生產的田間防治管理成本；由於混雜的種子形態多樣化，檢查人員過去多仰賴種子標本和紙本圖鑑，不但檢查費時且部分種子圖鑑年代久遠，圖片已失真，徒增檢查人員執行檢查工作困難度。

種苗場表示，這系統採用深度學習和機器學習方法建立自動辨識功能，使用者可將未知種子照片上傳至系統，透過以圖找圖的功能，1秒內找出外觀最相似的5種種子，再結合系統內建置的種子外觀特徵文字描述，快速辨識出正確的種子，藉以簡化檢查程序和時間。另外，也可藉由科名、學名及中文名等基本的檢索功能來進行搜尋，完善系統功能符合使用者需求。

種苗場說，希望這系統能成為種子守門員的利器，有效提升檢查效率，並於未來可提供於相關種子研究人員、種子業者及農民使用，為我國農業生態安全把關。