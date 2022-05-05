快訊

放寬了！確診勞工居家照護期間 也可領勞保傷病給付

想完成父親遺願台東挖2公噸黃金引族人抗議 開挖期限不到24小時

5月9日辭北市議員參選桃園市長 羅智強：這就是決心

寶瓶座η流星雨最大期今晚登場 北市陽明山加強交管

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市交大預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，規劃專案勤務加強交通管制。圖／北市交大提供
北市交大預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，規劃專案勤務加強交通管制。圖／北市交大提供

2022年寶瓶座η流星雨登場，根據台北市立天文館天象預報指出，預估5月6日將達到流星雨最大期，屆時陽明山恐湧入觀星人車潮，為維護該區域周邊交通順暢，北市交通大隊將執行交通疏導，並彈性實施交通管制。

北市立天文科學館預估，6日起平均每小時約有40顆流星，平均亮度為2等，和北極星的亮度相近，同時流星劃過天空之際，也有明亮的土星、火星、木星、金星東升等天文美景亮麗現身。

北市交大表示，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護該區域周邊交通安全及順暢，將規劃專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

市交大提醒欲觀賞流星雨的民眾，雖然觀星為戶外活動，但因應疫情嚴峻，仍需保持適當社交距離或佩戴口罩保護自己與他人。另士林區捷運劍潭站1號出口北側也有規劃「士林-陽明山計程車共乘」運具可供利用，自行開車者也可收聽警察廣播電台掌握路況。

北市交大預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，規劃專案勤務加強交通管制。圖／北市交大提供
北市交大預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，規劃專案勤務加強交通管制。圖／北市交大提供

北市 流星雨 陽明山

延伸閱讀

北市加開兒童疫苗門診 台大馬偕榮總等11家醫院

北市11家急門診增快篩陽預約通道 專責病床至20%

北市「車來速」塞車、誤闖 高市會視疫情考慮是否增設

北市學童疫苗開打！蔡炳坤：6成7無意願 應與兒童BNT有關

相關新聞

今天「立夏」生活有禁忌？ 專家報四字秘訣給你知

今天的晚上8時26分，節氣會進入「立夏」，民俗專家楊登嵙說，「立夏」後氣溫漸熱，心臟的工作強度日漸增大，不論做任何事情，...

昆凌挺孕肚拍照揭懷孕內幕 便秘被藥劑師「1提醒」才發現

身為現代女性，要兼顧母親、妻子、及工作上的角色，對不少職業婦女來說可能非易事。

寶瓶座η流星雨最大期今晚登場 北市陽明山加強交管

2022年寶瓶座η流星雨登場，根據台北市立天文館天象預報指出，預估5月6日將達到流星雨最大期，屆時陽明山恐湧入觀星人車潮...

低血鉀症精準醫療 三軍總醫院獲生技醫療金獎、SNQ標章

低血鉀症是臨床上最常見的電解質異常，若未及時診斷，輕則併發肢體癱瘓，嚴重時可能產生致命性的心律不整與呼吸衰竭。三軍總醫院...

「台灣觀巴臺鐵護照」開賣啦！限量3000本 搭台鐵75折

交通部觀光局與台灣鐵路管理局共同合作輔導台灣觀巴協會規劃推出「台灣觀巴台鐵護照」，每本護照內含台鐵列車乘車75折折扣聯及...

別小看這些流行玩具 不只解壓 還能訓練幼兒能力

滅鼠先鋒、水晶寶寶、史萊姆這些當下流行的玩具，你玩過嗎？其實這些不只可以拿來把玩、舒壓而已，還被老師當作教具，治療師用來訓練小孩的專注力、記憶力以及精細動作，甚至還可以搭配增進數學運算概念呢！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。