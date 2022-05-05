寶瓶座η流星雨最大期今晚登場 北市陽明山加強交管

2022年寶瓶座η流星雨登場，根據台北市立天文館天象預報指出，預估5月6日將達到流星雨最大期，屆時陽明山恐湧入觀星人車潮，為維護該區域周邊交通順暢，北市交通大隊將執行交通疏導，並彈性實施交通管制。

北市立天文科學館預估，6日起平均每小時約有40顆流星，平均亮度為2等，和北極星的亮度相近，同時流星劃過天空之際，也有明亮的土星、火星、木星、金星東升等天文美景亮麗現身。

北市交大表示，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護該區域周邊交通安全及順暢，將規劃專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。