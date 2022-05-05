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低血鉀症精準醫療 三軍總醫院獲生技醫療金獎、SNQ標章

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
蔡英文總統2日接見勗勉國家生技醫療品質獎獲獎團隊，以三軍總醫院腎臟內科團隊「腎臟低血鉀治療」榮獲金獎。圖／三軍總醫院提供
蔡英文總統2日接見勗勉國家生技醫療品質獎獲獎團隊，以三軍總醫院腎臟內科團隊「腎臟低血鉀治療」榮獲金獎。圖／三軍總醫院提供

血鉀症是臨床上最常見的電解質異常，若未及時診斷，輕則併發肢體癱瘓，嚴重時可能產生致命性的心律不整與呼吸衰竭。三軍總醫院腎臟內科團隊致力研究近30年，今年以「低血鉀精準化醫療」3大創新，榮獲第24屆國家生技醫療品質獎金獎暨SNQ國家品質標章。

由三軍總醫院院長王智弘、腎臟內科教授林石化領軍，三總腎臟內科低血鉀團隊以「低血鉀精準化醫療：從臨床到基因與人工智慧醫療」主題，切入診斷、治療、監測等面向，整合跨領域技術，快速精確地鑑別低血鉀的成因，並即時掌握病況與數值的變化，提升治療與照護品質。

此次3大創新方法，包括由三總團隊研發的「單次尿液生化鑑別方法」，有別於收集24小時尿液的傳統方式，改採單次尿液分析，並在2至4小時內，依據尿液的鈉、鉀、氯及肌酸酐等數值，即能快速做出分析與判定。

而在低血鉀症中，最難辨明的遺傳性腎小管病患，基因檢測往往需耗費數月時間，才能獲得初步的結論，導致病患治療遲延。三總團隊發現，台灣「吉特曼氏症」的帶原率非常高，因此特別針對台灣人「常見22個突變熱點製作篩檢盤」，僅需要3步驟、4小時，就能獲取報告及早診治，大幅縮短檢測時間。

此外團隊首創以「人工智慧輔助心電圖」，透過深度學習來定量鉀離子濃度，簡化低血鉀的監測流程，免除病患多次抽血的不適，大幅縮短等候報告時間，僅需將心電圖上傳，15秒內即可獲得血鉀濃度的預測數值，病例用全球首創的警示系統，傳送的醫師手機和醫院資訊系統，醫師可做及時診療參考。

人工智慧輔助心電圖技術，目前已取得台灣專利，美國專利正在申請中，並與國內各科技大廠洽談技術轉移，團隊也將該技術推廣至分院及北市緊急救護系統。另持續發展穿戴式心電圖裝置的人工智慧輔助判讀，以期能提供更多、更即時、更準確的監測服務。

三總特別設計台灣人「常見22個突變熱點製作篩檢盤」，僅需要3步驟、4小時就能獲取報告，大幅縮短低血鉀症基因檢測時間。圖／三軍總醫院腎臟內科提供
三總特別設計台灣人「常見22個突變熱點製作篩檢盤」，僅需要3步驟、4小時就能獲取報告，大幅縮短低血鉀症基因檢測時間。圖／三軍總醫院腎臟內科提供
三軍總醫院腎臟內科以人工智慧輔助心電圖，簡化低血鉀的監測流程，免除病患多次抽血的不適，大幅縮短等候報告時間。圖／三軍總醫院腎臟內科提供
三軍總醫院腎臟內科以人工智慧輔助心電圖，簡化低血鉀的監測流程，免除病患多次抽血的不適，大幅縮短等候報告時間。圖／三軍總醫院腎臟內科提供
有別於過去採收集24小時尿液的方式，三總改採單次尿液分析，並在2至4小時內，依據尿液的鈉、鉀、氯及肌酸酐等數值，即能快速做出分析與判定。圖／三軍總醫院腎臟內科提供
有別於過去採收集24小時尿液的方式，三總改採單次尿液分析，並在2至4小時內，依據尿液的鈉、鉀、氯及肌酸酐等數值，即能快速做出分析與判定。圖／三軍總醫院腎臟內科提供

血鉀症 專利 基因

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