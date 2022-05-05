「台灣觀巴臺鐵護照」開賣啦！限量3000本 搭台鐵75折
交通部觀光局與台灣鐵路管理局共同合作輔導台灣觀巴協會規劃推出「台灣觀巴台鐵護照」，每本護照內含台鐵列車乘車75折折扣聯及「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，優惠期限自即日起至12月30日止，限量發行3,000本，售價新台幣790元，民眾可透過台灣觀巴各營運旅行社或郵政商城購買。
台灣觀巴協會理事長張龍麟說，「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯適用於購買「台灣觀巴」各套裝旅遊行程，數量有限欲購從速。另遊客參加行程後，還可投稿參加「2022年台灣觀巴攝影比賽推廣活動」，有機會獲得1,000元至2萬元不等的獎金。
交通部觀光局表示，「台灣觀巴」是觀光局輔導推動的旅遊產品品牌，為台灣自由行旅遊首選，主打1至4人成行小團出遊，保險及行程規劃皆包含在套裝遊程內，於飯店、車站、機場等重要交通節點出發，車內提供免費Wifi、全程導覽解說，提供旅客貼心便捷的服務，行程遍布全台。目前由26家旅行社推出6大主題共91條深度體驗行程，行程結合當地色餐食及體驗活動，並持續做好防疫措施，不論是1個人旅遊或與特定的家人、三五好友出遊，都是輕鬆安全旅遊的最佳選擇。
交通部觀光局說明，「台灣觀巴台鐵護照」結合觀光旅遊與公共運輸，提供遊客更優惠便捷的旅遊服務，遊客不必自行開車，安心放鬆的享受旅程，且每本護照內含2聯「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯及2聯台鐵列車乘車75折折扣聯，護照價值遠超過售價790元。
台鐵列車乘車75折之折扣優惠由台鐵局專案提供，適用於各車站售票窗口臨櫃購買各級列車「全票」、「孩童票」及既有車型優惠，如柴聯自強號週一至週四票價原已打97折，使用折扣聯可再打75折，旅客出示護照並由售票員撕下折扣聯，每張車票限使用1張折扣聯，不限乘車區間長度。旅客也要注意，如遇3日（含）以上連續假日、觀光列車、郵輪式列車、實名制列車、騰雲座艙及其他台鐵局指定列車不適用，且不得與其他優惠(如早享優惠) 重複使用。12月30日為折扣聯最後使用期限，當天仍可預購28天內車票，有關退換票事宜，一律適用台鐵現行一般車票退換票規定。
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