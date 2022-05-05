今天「立夏」生活有禁忌？ 專家報四字秘訣給你知

今天的晚上8時26分，節氣會進入「立夏」，民俗專家楊登嵙說，「立夏」後氣溫漸熱，心臟的工作強度日漸增大，不論做任何事情，有四字秘訣「養心為上」，做任何事都依此秘訣，即可人順、氣和，任何動作不急不緩，呼吸均勻有序，氣自然就和，即可平安、順心的度過此節氣。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，進入立夏之後，有食、衣、住、行、育、樂六大面向要注意，分述如下：

一、食：

「立夏」時節屬於肝氣漸弱、心氣漸強，飲食應以偏酸為原則，補腎來助肝，強化胃腸功能，以抵禦接下來的暑氣的侵害，民眾也可在家自製醃嫩薑，既可暖胃且不會上火。在此時節多吃些節令時蔬鮮果，以涼性、溫性的水果例如蘋果、檸檬和番茄，避免吃冰鎮水果，不是時令的蔬果更不宜多食，才能顧好腸胃。飲食方面，盡量以清淡、少鹽、少油的烹調方式為主，減輕身體負擔。「立夏」之後血熱會給人帶來很多不適，氣虛血熱會影響人的消化功能。因此，每頓飯不要過飽，給胃留下足夠的蠕動空間。

二、衣：

「立夏」代表夏天的到來，但因早晚氣溫仍較低，日夜溫差大，穿衣上宜採「洋蔥式穿法」，方便早晚添衣。

三、住：

進入「立夏」後，天亮得早、暗得晚，晝長夜短，人們順著天地，相對想要早起、晚睡。然而因為醒著的時間加長，適當的「子午覺」尤其重要，子時指晚上23點至01點，午時指中午11點至13點(午睡)。更要注意天氣變熱後的「濕氣」引發皮膚疾病、香港腳等疾患發生，可藉由保持乾燥、乾爽的衛生習慣保健預防。人們常常衣單被薄，即使體健之人也要謹防感冒。

四、行：

黃帝內經針對夏天的養生方式提到「夜臥早起，無厭於日」。可以晚一點睡，但要早起，不要因為太陽太強烈而不去戶外，只要做好防曬，應該趁此時多多吸收陽光的能量，能夠涵養陽氣。

五、育：

「立夏」養心正當時「汗為心之液」：在夏天若過度發汗，精神、體力會更感疲勞，所以多補充水分是非常重要的。「立夏」養生還要「能動能靜」，「動」是為了將秋冬所累積在體內的陰氣排出，建議可以多到山邊海邊運動流汗，應適時做些運動，讓身體能排汗為原則；「立夏」養生要注意早睡早起，重視「靜養」，避免運動過後大汗淋漓，「汗」出傷陽。

六、樂：

「立夏」時因為天氣燥熱，要適時調整心情，避免抑鬱或暴怒，因此養生若能做到「戒怒戒躁」，忌大喜大怒，要保持精神安靜，情志開懷，心情愉快，安閑自樂，笑口常開；如果心情煩悶時，也要適時的疏泄，體內紊亂的氣機宣洩平和，就好像身體在外感受大自然般舒暢。氣順轉化成能量，身心舒展，自然能入靜，夏天養心入靜也等於入了佳境。