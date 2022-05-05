太空教育館明開館!國家太空中心30周年等特展登場

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館「太空館」去年完工，因議員林緗亭揭發漏淹水工程缺失，縣長翁章梁視察指示改善，延後開館，3月點交教育處經營管理，教育處爭取國家太空中心、嘉義大學合作，配合太空中心30周年布展，明天開館，南部新增太空及自然科學教育展覽場域。

太空館主體建築以台灣「福爾摩沙一號衛星」外觀為設計發想，是小而美的教育館。開幕主題展，邀請國家太空中心與嘉大合作，舉辦「國家太空中心30 特展」及「玩藝數特展」，展期將至10月29日。

主題展分別在左右兩翼辦理兩場特展，右翼邀請國家太空中心辦理30特展，太空中心去年10月30周年慶，讓世界看見台灣，特展對太空教育館別具意義。左翼邀請嘉大教授嚴志弘策辦「玩藝數特展」，數學科學之母，不僅太空科學，物理、化學，藝術也與數學的關聯。