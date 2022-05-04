烏克蘭同性伴侶受困戰火卻無法依親 民團爭取團聚權

台灣同性婚姻合法化將屆滿3周年，卻因至今仍未修法保障跨國同性伴侶婚姻權，讓不少跨國同性伴侶不但無法享有結婚基本人權，有些人更被迫面臨生離死別。Joe與烏克蘭籍先生雖已在台灣完成同性伴侶註記、並在美國完婚，目前被困在烏克蘭的先生卻無法依親來台，只能繼續在戰火中期盼台灣政府願意給予行政協助。

台灣伴侶權益推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會等45個民間團體連署，今召開記者會呼籲政府加速跨國同婚法制化，修法完成前，應先以行政措施保障跨國同性伴侶的「家庭團聚權」。

伴侶盟指出，同性伴侶僅因其他一方來自同婚未合法的國家，就無法順利在台灣的戶政單位登記結婚，目前只能夠透過司法訴訟爭取結婚權利，加上兩年多來全球疫情蔓延之下，跨國伴侶的處境更為嚴峻，有許多跨國伴侶受限國境管制，至今無法見面。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，跨國同性伴侶需要透過各種簽證才有辦法相聚，在疫情之下家庭團聚權對於跨國同性伴侶而言非常關鍵，聲明包括四大訴求，包括合法在台生活的跨國同性伴侶不再被迫出境；在國外已登記結婚或伴侶，或已在我國戶政進行同性伴侶註記者，應開放依親居留；未能在其他國家結婚或登記伴侶的跨國同性伴侶，至少應開放伴侶來台探親；針對有人道需求的伴侶（包括：生病、奔喪、戰爭、政變等），應積極提供援助，協助其盡快來台。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎則說，從2021年三件高等行政法院跨國同婚勝訴案，到今年二月監察院鏗鏘有力的調查報告，顯示跨國同性伴侶被剝奪了釋字第748號解釋施行法所賦予的結婚權與組成家庭的權利，在修法完成前，政府部會應以行政措施或其他方式先行放寬依親居留、探親及人道緊急救援等相關配套。

Joe與烏克蘭籍先生雖已在台灣完成同性伴侶註記、並在美國結婚登記，但俄烏戰爭爆發的緣故，Joe先生目前受困於烏克蘭。Joe說，過去很多次，他的先生透過旅遊、尋職來台與他生活，但最終仍必須分離，戰爭爆發後，他時刻都很擔心伴侶安危。

Joe說，戰爭爆發前夕，他就曾經多次聯繫總統府、行政院、外交部，希望能透過依親或其他各種簽證方式讓他的伴侶入境，最後都因疫情境管因素，或沒有法源的關係遭到我國政府拒絕，許多跨國同性伴侶都遇到類似遭遇，有人生病、有人國家政變，而他跟他的先生則是遇上戰爭，生離死別的狀況不斷上演，修法卻遲遲沒有進展，Joe與先生的共同心願是希望政府真正看見、重視跨國同性伴侶的困境，不要再出現下一對被迫面臨生離死別的家庭。

同家會秘書長黎璿萍表示，眾多跨國同志家庭無法在台灣受到保障，在找工作、尋求醫療照護等權益上都屢遭困難，法制化需要非常多討論，然而民間團體非常願意與政府一同協商如何開展救援行動，並依據個案身分條件開展救援措施。

熱線副秘書長彭治鏐也說，民間團體理解跨國同性伴侶的困境涉及多個部會，疫情下的境管措施也十分複雜，但仍期望透過與有關部會共同討論，提出相對應的措施或是簽證方案，盼望在政府完成跨國同婚法制化工作以前，針對跨國同性伴侶當事人提出個案救援方式，不再讓當事人面臨被迫分離的處境。